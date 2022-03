EKWB will Wasserkühler für Modelle der GeForce RTX 3090 Ti anbieten

EK Water Blocks hat in einer kurzen Mitteilung verkündet, dass man in Kürze Wasserkühler für verschiedene Modelle der GeForce RTX 3090 Ti anbieten wird. Noch sind die Kühler aber nicht fertig entwickelt, geplant sind Varianten für die GeForce RTX 3090 Ti in der Founders Edition, ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 Ti, EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3, MSI GeForce RTX 3090 Ti Trio und Suprim X sowie alle Karten, die das Referenz-PCB einsetzen.

Die von uns getestete Inno3D GeForce RTX 3090 Ti X3 OC verwendet beispielsweise das V-förmige PCB, wie es für die Founders Edition zum Einsatz kommt. Ob es sich dabei auch um das besagte Referenzdesign handelt, ist uns nicht bekannt. Bei den bisherigen Modellen bot NVIDIA immer ein Referenz-PCB mit den üblichen Abmessungen an – also ohne den V-förmigen Ausschnitt.

EKWB plant auch aktive Backplates anzubieten. Dabei verwendet NVIDIA für die GeForce RTX 3090 Ti GDDR6X-Speicherchips mit einer Kapazität von 2 GB und kann somit alle 12 Speicherchips auf der Vorderseite des PCBs platzieren. Somit sind keinerlei Speicherchips auf der Rückseite des PCBs vorhanden. Dennoch möchte EKWB aktive Backplates entwickeln, auch wenn die Kühlung als solches nicht in der Form profitieren soll, wie dies bei der GeForce RTX 3090 der Fall ist. Aber durch das PCB soll ebenfalls eine Kühlung der Vorderseite möglich sein.

Ab wann die Wasserkühler für die Karten der GeForce RTX 3090 Ti verfügbar sein werden, dazu macht EKWB keinerlei Aussage. Man arbeite aber mit NVIDIA und den Boardpartner an einer schnellen Umsetzung. Alphacool bietet mit dem Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3090TI bereits einen Wasserkühler an.