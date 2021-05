Aqua Computer stellt Wasserkühler für die Radeon-RX-6000-Serie vor

Der Hersteller Aqua Computer hat heute seinen Kryographics NEXT Wasserkühler der Öffentlichkeit vorgestellt. Besagter Wasserkühler ist mit den Grafikkarten Radeon RX 6800, RX 6800 XT und RX 6900 XT im AMD-Referenzlayout kompatibel.

Die Kühler wurden in Deutschland produziert und kommen jeweils auf ein Gesamtgewicht von 880 g. Zudem ist dieser in einer Variante mit blankem sowie vernickeltem Kupfer erhältlich. Die GPU und die RAM-Module werden über Wärmeleitpaste angebunden, während für die Spannungsregler Wärmeleitpads zum Einsatz kommen. Der Deckel des Kühlers besteht aus Acrylglas, welches in einem schwarz eloxierten Aluminiumrahmen eingefasst wurde. Ebenfalls ist eine integrierte Leiste mit 13 adressierbaren LEDs mit an Bord. Zum Zubehör gehören ein passendes Anschlusskabel für RGBpx-fähige Aqua-Computer-Geräte sowie ein Adapterstecker. Mit Hilfe des Adapters ist es möglich den Kühler mit Mainboards zu verbinden, die über einen Anschluss für adressierbare RGB-LEDs verfügen.

Außerdem ist eine schwarz eloxierte Aluminium-Backplate optional erhältlich. Genannte Backplate steht sowohl in einer passiven als auch aktiven Variante zur Verfügung. Beide Versionen dienen vor allem zur Temperatursenkung der Spannungsregler. Bei der aktiven Variante kommt zusätzlich eine Heatpipe zum Einsatz, die einen Teil der abgeleiteten Wärme über das mitgelieferte Anschlussterminal an die Kühlflüssigkeit abgibt.

Die Kühler und die Backplates lassen sich direkt über den Aqua-Computer-Webshop erwerben. Die blanke Kupfervariante liegt bei rund 150 Euro. Für die vernickelte Version werden 165 Euro fällig. Die passive Backplate wird für 33 Euro angeboten. Die aktive Variante kostet 48 Euro.