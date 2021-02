Gigabyte stellt Aorus Waterforce X Series AiO-Kühler in drei Größen vor

Gigabyte hat seine neueste Generation an AiO-Wasserkühlungen vorgestellt. Das Lineup mit dem Namen AORUS WaterForce X Series soll in den drei Radiatorgrößen 240 mm, 280 mm sowie 360 mm angeboten werden. Darüber hinaus verspricht Gigabyte eine hohe Kompatibilität sowohl mit Intel als auch mit AMD-Plattformen und eine gute Performance, durch ein einzigartiges Design.

So besitzen die AORUS WaterForce X Series-Modelle allesamt einen Schlauch-Durchmesser von 7,8 mm, was den Wasserfluss um 37 % erhöhen soll. Zusätzlich verbaut Gigabyte Keramikachsenpumpen, welche sowohl die Haltbarkeit als auch die Wärmeableitung verbessern sollen. Die Graphen Nano-Schmiermittel-Struktur der Gebläse soll zudem die Abnutzung verringern, was die Lebenszeit um das 2,1-fache verlängern soll. Gleichzeitig soll die Struktur für einen besonders leisen Betrieb sorgen.

Darüber hinaus kommt die AORUS WaterForce X Series wieder mit dem bekannten LCD-Display auf der Pumpe. Nutzer können hier aus einer Vielzahl verschiedener Modi auswählen und das Bild den eigenen Wünschen entsprechend anpassen. Zusätzlich unterstützt der LCD-Screen den Upload eines eigenen Bilds im MP4-\GIF- oder JPG-Format, welche via MicroSD-Port auf den Bildschirm gelangen sollen. Laut Gigabyte kann selbst die 240 mm-Variante der AORUS WaterForce X Series in einem Cinebench R23-Benchmark mit einem AMD Ryzen 9 5950X alle Kerne stabil bei 4,6 GHz halten.

Bei den Preisen der einzelnen Modelle hielt sich Gigabyte bisher bedeckt. Allerdings ist ein baldiger Marktstart der AORUS WaterForce X Series AiO-Kühlung sehr wahrscheinlich.