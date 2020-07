Aqua Computer stellt Ultitop D5 Dual für zwei Pumpen vor

Aqua Computer hat mit dem Ultitop D5 Dual einen Dual-Pumpentop für den Einsatz in Wasserkühlungen vorgestellt. Wie die Bezeichnung bereits vermuten lässt, kommen bei dem Pumpentop gleich zwei Pumpen zum Einsatz. Durch die Reihenschaltung von zwei D5-Pumpen wird der bereitgestellte Druck verdoppelt und ein redundanter Betrieb bei Ausfall einer Pumpe wird ermöglicht.

Trotz der Installation von zwei Pumpen, soll der Ultitop D5 Dual nur wenig Platz in Anspruch nehmen. Durch ein in zwei um 90 Grad versetzte Montagemöglichkeiten kann die Pumpe in fast jeder Einbausituation einfach verbaut werden. Auch ist eine optionale Installation an 120- und 140-mm-Lüfterplätzen im Gehäuse möglich.

Um einen möglichst laufruhigen Betrieb zu ermögliche, kommt das System mit einer speziell abgestimmt Entkopplung aus weichen Silikondämpfern daher. Dieses sorgen dafür, dass sich nahezu keine Vibrationen auf das Gehäuse übertragen. In die Wasserkühlung wird der Pumpentop mit klassischen Gewinden in G1/4" integriert.

Aqua Computer wird den Ultitop D5 Dual ab sofort ausliefern. Der Preis soll bei rund 80 Euro liegen. Außerdem wird man auch ein Kit mit zwei D5 NEXT Pumpen anbieten, dass für rund 290 Euro verkauft werden soll.