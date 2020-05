Aqua Computer kündigt CPU-Wasserkühler cuplex kryos NEXT RGBpx an

Aqua Computer hat mit cuplex kryos NEXT RGBpx eine neue CPU-Wasserkühler-Serie vorgestellt. Wie die Bezeichnung bereits verrät, wird man bei dem Kühler auf eine Beleuchtung setzen. Hierfür verbaut der Hersteller in einem CNC gefrästen, gestrahlten und eloxierten Aluminiumrahmen insgesamt 11 einzeln adressierbare RGB-LEDs. Diese können dann sowohl in der Farbe als auch beim Beleuchtungsmodus individuell gesteuert werden.

Damit die Beleuchtung auch jederzeit zu sehen ist, wird der Hersteller auf eine Plexiglasgehäuse zurückgreifen. Dabei hat man laut den Angaben des Herstellers auf eine große Reststärkende des Materials geachtet, um eine möglichst hohe Langzeitstabilität zu bieten. Als Alternative wird der CPU-Kühler auch in einem Gehäuse aus weißem Delrin zur Auswahl stehen.

Beim Boden gibt man den Käufern ebenfalls eine Auswahl. Neben der Standard-Variante aus vernickeltem Kupfer wird auch .925 Sterling Silber zur Auswahl stehen. Der Boden wird dabei mit Mikrostrukturen daherkommen, um die Kühlfläche möglichst groß zu halten und damit die Wärme der CPU schnell abtransportieren zu können.

Aqua Computer wird den cuplex kryos NEXT RGBpx ab sofort im eigenen Webshop verkaufen. Der Preis für die Standard-Versionen liegt bei rund 85 Euro. Wählt man anstatt des vernickelten Kupferbodens, so liegt der Preis bei etwa 200 Euro. Der Versand für die neue Serie soll in Kürze starten.