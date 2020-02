Corsair stellt Wasserkühlungs-Komponenten in Weiß vor

Corsair hat einige seiner zahlreichen Wasserkühlungs-Komponenten in Weiß vorgestellt. Neue Produkte sind nicht dabei, allerdings einige bekannte eben mit besagter weißer Farbgebung. Darunter sind die Corsair-iCUE-QL-RGB-Series-Lüfter mit 34 RGB-LEDs in vier verschiedenen Lichtschleifen. Außerdem stehen nun der Corsair XC7 RGB CPU-Wasserblock und die XD5 RGB-Pumpen-Ausgleichsbehälter-Kombination in Weiß zur Verfügung. Hinzu gesellt sich die Pumpen-Ausgleichsbehälter-Kombination Hydro X Series XD3 RGB.

Für die Corsair-iCUE-QL-RGB-Series-Lüfter verbaut der Hersteller zwei Leuchtstreifen pro Seite, so dass diese auf beiden Seiten beleuchtet werden. Neben den Größen 120 mm oder 140 mm sind die Lüfter einzeln oder in Sets von bis zu drei Exemplaren erhältlich. Angesteuert werden sie über die iCUE-Software.

Mit neuen Varianten für den Hydro-X-Series-XC7-RGB-CPU-Wasserblock und die XD5-RGB-Pumpen-Ausgleichsbehälter-Kombination in mattem Titanweiß orientiert sich Corsair für diese Komponenten am aktuellen Trend der weißen Systemkomponenten. Der XC7-RGB-CPU-Wasserblock kühlt Intels LGA115X- und AMDs AM4-Prozessoren mit einer Bodenplatte aus vernickeltem Kupfer, in die mehr als 60 Mikro-Kanäle maschinell eingearbeitet werden. Im Kühler eingearbeitet sind 16 einzeln ansteuerbare RGB-LEDs.

Die XD5-RGB-Pumpen-Ausgleichsbehälter-Kombination treibt den Wasserkühlungskreislauf mit einer Xylem D5 PWM-Pumpe an. Als Kombinationslösung ist zudem ein Ausgleichsbehälter verbaut, der 330 ml fasst. Hier sind zehn einzeln ansteuerbare RGB-LEDs verbaut.

Die XD3.RGB-Kombination verwendet eine Xylem-DDC-PWM-Hochleistungspumpe und misst nur 114 × 114 × 58 mm. Der Ausgleichsbehälter fasst nur 180 ml. Trotz der geringeren Baugröße sind 16 RGB-LEDs verbaut, die natürlich per Software angesteuert werden können. Die XD3- und XD5-Ausgleichsbehälter-Kombination haben einen integrierten Temperatursensor, der Echtzeitdaten zur Temperatur der Kühlflüssigkeit liefert und in Verbindung mit einem iCUE Commander PRO und der Corsair iCUE-Software eine automatische Kühlsteuerung ermöglicht.

Die neuen, weißen Komponenten für den Wasserkreislauf sind ab sofort direkt bei Corsair oder im Handel verfügbar.