Werbung

Qualcomm stellt mit der Snapdragon 7 Gen 4 Mobile Platform neue SoCs vor - und will laut eigenen Angaben damit für einen klaren Performanceschub in der oberen Mittelklasse sorgen. KI-Anwendungen sollen davon in besonderem Maße profitieren.

Gegenüber der Vorgängergeneration Snapdragon 7 Gen 3 Mobile Platform sollen die neuen SoCs eine um 27 % höhere CPU-Leistung, eine um 30 % höhere GPU-Leistung und eine um ganze 65 % höhere KI-Leistung bieten. Daneben will Qualcomm aber auch neue Kamerafähigkeiten und verbesserte On-Device-AI bieten. So sollen beliebte Large Language Models (LLMs) direkt auf den Geräten laufen können.

Laut dem Hersteller sollen die neuen SoCs so für eine bessere Multimedia-Erfahrung sorgen. Snapdragon Sound optimiert den Klang im Zusammenspiel mit geeigneten Kopfhörern und Lautsprechern. Außerdem bietet die Snapdragon 7 Gen 4 Mobile Platform erstmalig außerhalb der 8er-Serie Qualcomms Expanded Personal Area Network (XPAN). Diese Technologie nutzt für die kabellose Audioübertragung W-LAN anstelle von Bluetooth und soll dabei für eine höhere Klangqualität sorgen. Apropos W-LAN - das SoC unterstützt Wi-Fi 7. Auch Bluetooth 6.0 ist schon mit an Bord.

Qualcomm kündigt bereits an, dass als erste Partner HONOR und vivo Smartphones mit Snapdragon 7 Gen 4 Mobile Platform vorstellen werden - und zwar noch in diesem Monat. Dementsprechend dürfte sich auch zeitnah zeigen, wie leistungsstark das neue Mittelklasse-SoC wirklich ist.