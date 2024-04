Werbung

Anfang Dezember stellte AMD die Ryzen-Mobile-Prozessoren der 8000-Serie vor. Diese haben nun auch den Weg in in den Embedded- und Industriebereich geschafft. Die voranstellende Acht kennzeichnet die Modelle als solche, die für das Jahr 2024 vorgesehen bzw. in diesem vorgestellt wurden. Eine neue Mikroarchitektur gibt es hier nicht. Allerdings hat AMD den Takt der NPU um 60 % gesteigert und damit auch die dazugehörige Leistung.

Vier Modelle der Ryzen Embedded 8000 Series stellt AMD nun vor. Diese bieten sechs oder acht Kerne und unterscheiden sich zudem als U- oder HS-Modell hinsichtlich der konfigurierbaren TDP.

Gegenüberstellung der Ryzen Embedded 8000 Series Modell Kerne Basis-Takt Boost-Takt TDP Ryzen Embedded 8845HS 8 3,8 GHz 5,1 GHz 35 - 54 W Ryzen Embedded 8840U 8 3,3 GHz 5,1 GHz 15 - 30 W Ryzen Embedded 8645HS 6 3,5 GHz 4,9 GHz 35 - 54 W Ryzen Embedded 8640U 6 4,3 GHz 5,0 GHz 15 - 30 W

Neben den schnellen Zen-4-Kernen und der NPU bieten die Prozessoren noch ein De- und Encoding von AV1, H.264 und H.265 in Hardware über die integrierte GPU. Darüber hinaus bringen die Prozessoren 20 PCI-Express-4.0-Lanes mit. Der Speichercontroller unterstützt DDR5-5600 und ECC.

Die Ryzen Embedded 8000 Series sollen ab sofort in Mainboards und Systeme von Advantech, ASRock und iBASE verfügbar sein. Wie in dieser Produktgruppe üblich bietet eine AMD eine verlängerte Garantie von 10 Jahren.