Der Startschuss für Meteor Lake wird Mitte Dezember fallen. Mit dieser Core-Generation wird sich Intel aber ausschließlich auf den Notebook-Markt konzentrieren. Erst mit Arrow Lake soll dann wieder die komplette Endkunden-Plattform bereitgestellt werden – inklusive des Desktops.

Auf der Bühne der Innovation zeigte Intel bereits ein Testsystem von Lunar Lake, der übernächsten Generation, die sich vermutlich wieder auf das mobile Segment konzentrieren wird. Details dazu gibt es natürlich keine. Aber Pat Gelsinger ging noch einen Schritt weiter und kündigte an, dass Panter Lake bereits im ersten Quartal 2024 sein Tape-In haben soll. Die Design-Phase ist also abgeschlossen. Gefertigt werden wird Panter Lake in Intel 18A, genau wie Lunar Lake. Über eventuelle externe Komponenten ist nichts bekannt. Die Zweigleisigkeit für Notebook und Desktop wird aber offenbar fortgesetzt.

Die ambitionierten Pläne im Client-Markt gehen also Hand in Hand mit dem, was Intel in den kommenden Jahren bei den Xeon-Prozessoren abliefern will

Gegenüberstellung der kommenden Core-Generationen

Fertigung Plattform Termin Meteor Lake Intel 4 + TSMC N5/N6 Mobile 2023 Arrow Lake Intel 20A + TSMC N3 Mobile + Desktop* 2024 Lunar Lake Intel 18A + External Mobile* 2024+ Panter Lake Intel 18A + ?

Mobile + Desktop* -

*Vermutung unsererseits