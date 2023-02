Werbung

Seit heute Nachtmittag sind die ersten beiden X3D-Modelle der Ryzen-7000-Serie im Handel erhältlich. Der Ryzen 9 7950X3D besitzt 16 Kerne, von denen acht auf 64 MB an weiteren L3-Cache zurückgreifen können, während der Ryzen 9 7900X3D auf zwölf Kerne kommt, die sich zu 6+6 auf die beiden CCDs aufteilen. Mehr dazu später.

AMD ruft für den Ryzen 9 7950X3D eine unverbindliche Preisempfehlung von 789 Euro aus. Der Ryzen 9 7900X3D soll 679 Euro kosten. Wirft man nun einen Blick in den Preisvergleich, werden dort beide bereits aufgeführt, sind jedoch nicht zwangsläufig lieferbar. Preislich scheint die Lage aktuell noch entspannt zu sein. Der Ryzen 9 7900X3D ist für 679 Euro lieferbar. Für den Ryzen 9 7950X3D zahlt man aktuell bei Notebooksbilliger sogar "nur" 699,99 Euro.

Wir haben heute unseren Ryzen 9 7950X3D erhalten und lassen diesen gerade durch die Benchmarks laufen. Einen Ryzen 9 7900X3D haben wir ebenfalls bereits organisiert.

Die neuen Ryzen-Prozessoren in der Übersicht Kerne / Threads Basis / Boost L3-Cache L2-Cache TDP Preis Ryzen 9 7950X3D 16 / 32 4,2 / 5,7 GHz 128 MB 16 MB 120 W 700 Euro Ryzen 9 7950X 16 / 32 4,5 / 5,7 GHz 64 MB 16 MB 170 W 599 Euro Ryzen 9 7900X3D 12 / 24 4,4 / 5,6 GHz 128 MB 12 MB 120 W 679 Euro Ryzen 9 7900X 12 / 24 4,7 / 5,6 GHz 64 MB 12 MB 170 W 443 Euro Ryzen 9 7900

12 / 24 - / 5,4 GHz 64 MB 12 MB 65 W 445 Euro Ryzen 7 7800X3D 8 / 16 4,x / 5,0 GHz 96 MB 8 MB 120 W 449 USD Ryzen 7 7700X 8 / 16 4,5 / 5,4 GHz 32 MB 8 MB 105 W 346 Euro Ryzen 7 7700

8 / 16 - / 5,3 GHz 32 MB 8 MB 65 W 335 Euro Ryzen 5 7600X 6 / 12 4,7 / 5,3 GHz 32 MB 6 MB 105 W 236 Euro Ryzen 5 7600 6 / 12 - / 5,1 GHz 32 MB 6 MB 65 W 238 Euro

Ein Punkt ist im Zusammenhang mit dem Ryzen 9 7900X3D eventuell noch interessant: Während der Ryzen 9 7950X3D zwei CCDs mit acht Kernen besitzt, von denen ein CCD über die zusätzlichen 64 MB an L3-Cache verfügt, teilt AMD die beiden CCDs des Ryzen 9 7900X3D mit zweimal sechs Kernen auf – es kommen also sechs Kerne in den Genuss des zusätzlichen L3-Caches.

Obiges Schaubild zeigt die Aufteilung der Kerne und Caches auf die beiden CCDs. Zum Ryzen 9 7900X3D wird es also bald Ergebnisse geben. Für den Ryzen 7 7800X3D werden wir uns bis zum 6. April gedulden müssen.