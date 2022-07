Alibaba Cloud: Eigener Yitian 710 schlägt die Konkurrenz von AMD und Intel

Der chinesische Internet-Gigant Alibaba hat für seine eigenen Cloud-Dienste eine CPU entwickelt. Vorgestellt wurde dieser bereits im Oktober 2021. Der Yitian 710 bietet insgesamt 128 ARMv9-Kerne. In wie weit Alibaba Anpassungen an der Architektur vorgenommen hat, ist nicht bekannt.

Nun sind erste Ergebnisse des SPECrate_2017_int_base bekannt geworden. In diesem Test schneidet der Yitian 710 außerordentlich gut ab. Mit seinen 128 Kernen kommt der Prozessor auf ein Ergebnis von 510 Punkten. Ein AMD Epyc 7773X mit halb so vielen Kernen liefert 440 Punkte. Leider sind in der Testdatenbank nicht viele Ergebnisse mit Intel-Prozessoren und nur einem Sockel zu finden. Ein Xeon Platinum 8351N mit 36 Kernen bringt es aber auf etwa 250 Punkte. Mit den maximalen 40 Kernen der Ice-Lake-Xeons läge die Punktzahl aber nicht so viel darüber. Ein Ampere Altra Q80-33 mit 80 Kernen kommt auf 300 Punkte.

Für ganzzahlige Berechnungen (Integer) zeigt der Yitian 710 also außerordentliche gute Werte und genau dafür ist er auch vorgesehen. Aber auch in General-Purpose-, AI- und Storage-Anwendungen sollen die dazugehörigen Server zum Einsatz kommen.

Fertigen lässt Alibaba den Yitian 710 in 5 nm bei TSMC. Die Anzahl der Transistoren liegt bei 60 Milliarden und damit kann man durchaus von einem komplexen monolithischen Chip sprechen, der sich auf Augenhöhe mit anderen modernen CPU-Designs bewegt. In Anbetracht der Tatsache, dass Alibaba hier auf ein Neoverse-Design zurückgreift, ist dies aber auch nicht wirklich verwunderlich. Außerdem bietet der Yitian 710 acht DDR5-Speicherkanäle und 96 PCI-Express-5.0-Lanes. Die Kerne erreichen einen maximalen Takt von 3,2 GHz.

Mit Technologien wie der Entwicklung eigener Prozessoren macht sich China mehr und mehr unabhängig von westlichen Anbietern. Allerdings wird man noch einige Zeit auf die Fertigung außerhalb Chinas angewiesen sein.