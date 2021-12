Samsung spricht am 11. Januar über Exynos-SoC mit RDNA-2-GPU

Offiziell ist die Zusammenarbeit zwischen AMD und Samsung bereits. Wann und in welcher Form diese erste Früchte tragen wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Nun gibt Samsung per Social Media bekannt: "Playtime is over"!

Am 11. Januar wird man offenbar die nächste Exynos-Generation mit GPU auf Basis der RDNA-2-Architektur vorstellen. Weitere Details enthält der Teaser allerdings nicht.