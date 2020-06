Russischer VLIW-Prozessor bietet acht Kerne bei 1,5 GHz

Nicht nur China, auch Russland versucht sich zunehmend unabhängig von bestimmten IT-Komponenten aus den USA zu machen. Eine Entwicklung einer ganzen Serie an Elbrus-Prozessoren begann bereits vor mehr als zehn Jahren und hat mit dem Elbrus-8CB nun einen vorläufigen Höhepunkt erreicht.

Beim Prozessor handelt es sich um einen solchen auf Basis einer VLIW-Architektur. Der Very Long Instruction Word oder eben kurz VLIW-Befehlssatz ist im Grunde eine Art Gegenkonzept zu den Pipelines, wie sie in CPUs und GPUs aktuell zum Einsatz kommen. Das Moscow Center of SPARC Technologies (MCST) hat in der vergangenen Woche den Programming Guide zum Elbrus-8CB veröffentlicht, so dass nun weitere Eckdaten zum Prozessor bekannt sind.

Dieser bietet acht Kerne, wird in 28 nm bei TSMC gefertigt und kommt auf eine Fläche von 333 mm². Die acht Kerne erreichen einen Takt von 1,5 GHz. Die Anzahl der Transistoren beläuft sich auf 2,78 Milliarden. Angefangen hat man 2011 mit einem Dual-Core-Prozessor, der in 90 nm gefertigt wurde und nur 500 MHz schnell war. Die Rechenleistung des Elbrus-8CB liegt laut Quelle bei 576 GFLOPS.

Gegenüberstellung der Elbrus-Prozessoren

Elbrus-2C Elbrus-4C

Elbrus-8C Elbrus-8CV Kerne 2 4 8 8 Takt 500 MHz 800 MHz 1,3 GHz 1,5 GHz Speicher Dual-Channel

DDR2-800 Triple-Channel

DDR3-1600 Quad-Channel

DDR3-1600 Quad-Channel

DDR4-2400 Rechenleistung 16 GFLOPS 50 - 60 GFLOPS 250 GFLOPS 512 GFLOPS TDP 25 W 45 - 60 W 60 - 90 W 60 - 90 W Fertigung 90 nm 65 nm 28 nm 28 nm

Jedem der acht CPU-Kerne stehen 64 kB an L1-Data-Cache, 128 kB an L1-Instruction-Cache und 512 kB an L2-Cache zur Verfügung. Auch der L2-Cache ist exklusiv für einen Kern ausgewiesen und wird nicht geteilt. Der L3-Cache ist hingegen ein Shared-Cache und kommt auf insgesamt 16 MB – 2 MB pro Kern.

Beim Speicherkontroller setzen die Russen auf ein Quad-Channel-Interface mit DDR4-2400 mit ECC. Die Speicherbandbreite liegt bei 68,3 GB/s. Bis zu vier Prozessoren können sich die Arbeitsspeicher als kohärenten Speicher teilen.

Das MCST strebt den Aufbau und die Weiterentwicklung von Systemen mit Elbrus-Prozessoren an. Auch Supercomputer will man damit bauen bzw. man hat dies in der Vergangenheit bereits getan. Selbst Notebooks mit Elbrus-Prozessor gibt es. Ob man aber mit den Systemen aus dem Westen wird mithalten können, steht auf einem anderen Blatt. Prozessoren und auch GPUs (AMD wechselte für Southern Island von VLIW auf SIMD) mit VLIW-Befehlssatz gab es in der Vergangenheit bereits mehrfach. Bisher konnten sie sich aufgrund der einfacheren Befehlssatzstruktur jedoch nicht durchsetzen.

Alle weiteren Informationen sind beim MCST zu finden.