Ryzen 9 3950X und Ryzen 9 3900X fallen weiter im Preis

Sowohl der Ryzen 9 3900X als auch der Ryzen 9 3950X hatten einen schwierigen Start. Während die Testergebnisse beider zum Start zu überzeugen wussten, war es um die Verfügbarkeit nicht gut bestellt. Offenbar war AMD im Sommer von der Nachfrage am Ryzen 9 3900X (Test) überrascht. Er war einer der ersten Prozessoren, der die neue Zen-2-Architektur verwendete. Zudem brachte er zwölf Kerne in den Desktop-Markt.

Über Monate hinweg war der Ryzen 9 3900X für 529 Euro erhältlich. So sah es auch die Preisempfehlung von AMD für dieses Modell vor. Im November zogen die Preise dann an und teilweise war er erst ab etwa 580 Euro erhältlich. Mitte Dezember war er dann wieder auf Ursprungsniveau. In den letzten Wochen ist der Preis immer weiter gesunken. Aktuell ist er sogar für 460 Euro zu bekommen.

Aufgrund der hohen Nachfrage an den ersten Modellen mussten wir auch etwas länger auf den Ryzen 9 3950X (Test) warten. AMD verschob das Spitzenmodell mit 16 Kernen um einige Monate nach hinten und brachte ihn dann Ende November 2019 auf den Markt. Wer nicht sofort zum Start am 25. November zugeschlagen hatte, musste entweder wochenlang warten oder ein paar hundert Euro Aufpreis zahlen.

Nach den Weihnachtstagen hat sich die Liefersituation um den Ryzen 9 3950X deutlich verbessert. Anstatt über 900 Euro für einen sofort lieferbaren Prozessor bezahlen zu müssen, führten diverse Shops ihn für die unverbindliche Preisempfehlung von 829 Euro.

Aber auch hier lassen sich inzwischen ein paar weitere Euro sparen. Wer aktuell in den Preisvergleich schaut, findet den Ryzen 9 3950X für 789 Euro.

Wer also auf der Suche nach einem neuen Desktop-Prozessor mit zwölf oder 16 Kernen hat, bekommt weitere Argument geliefert zuzuschlagen. Bei sinkenden Preisen stellt sich der eine oder andere sicherlich die Frage, ob die Preise noch um ein paar weitere Euro fallen werden und sich damit ein weiteres Warten lohnt.