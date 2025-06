Werbung

Mit dem XMG EVO 14 (E25) bringt XMG ein technisches Update seiner Ultrabook-Reihe auf den Markt, die sich durch den Verzicht auf eine dedizierte Grafikkarte und die Konzentration auf effiziente, integrierte Grafiklösungen auszeichnet. Das kompakte 14-Zoll-Gerät misst 311 x 220 x 17 mm, wiegt 1,45 kg und ist mit drei verschiedenen AMD-Prozessoren erhältlich: dem Ryzen AI 9 HX 370 mit 12 Kernen und 24 Threads, dem Ryzen AI 9 365 mit 10 Kernen und 20 Threads sowie dem Ryzen AI 7 350 mit 8 Kernen und 16 Threads.

Für die nötige Kühlung in dem Gerät sorgt ein Dual-Lüfter-System. Zwei Luftauslässe mit insgesamt 68 Kupfer-Kühlfinnen sowie phasenwechselnde Wärmeleitpads vom Typ Honeywell PTM7958 wollen eine konstante CPU-Leistungsaufnahme von 65 W sicherstellen. Die Leistung kann zudem über verschiedene Profile angepasst werden. Im Modus "Overboost" steht die maximale Performance zur Verfügung, während das Profil "Enthusiast" einen Kompromiss zwischen Leistung und Lautstärke bietet. Im Modus "Ausbalanciert" wird die CPU auf 25 W limitiert, was einen sehr leisen Betrieb garantieren will.

Das verbaute LTPS-IPS-Display bietet bei einer Auflösung von 2.880 x 1.800 Pixeln im 16:10-Format eine Helligkeit von 500 Nits, eine Bildwiederholrate von 120 Hz sowie eine vollständige Abdeckung des sRGB-Farbraums. AMD FreeSync wird ebenfalls unterstützt. Optional kann das Display auch im stromsparenden 60-Hz-Modus betrieben werden. Die Frontkamera mit Full-HD-Auflösung unterstützt Windows Hello und ist durch einen physischen Shutter abschirmbar.

Der 80-Wh-Akku des Geräts wird ausschließlich über USB-Typ-C geladen. Zwei Anschlüsse mit einer Ladeleistung von 100 W – einer rückseitig, einer seitlich – stehen zur Verfügung. Wer bereits ein kompatibles Netzteil besitzt, kann auf das mitgelieferte 150-W-Netzteil verzichten, das optional abgewählt werden kann.

Das Ultrabook erlaubt die Installation von bis zu zwei M.2-SSDs im PCIe-4.0-x4-Format mit bis zu 16 TB Gesamtkapazität. Zwei SO-DIMM-Slots ermöglichen bis zu 128 GB DDR5-RAM mit 5.600 MT/s. Auch das Vorgängermodell EVO 14 (M24) erhält nachträglich die Möglichkeit, mit bis zu 128 GB RAM konfiguriert zu werden.

Die Anschlussausstattung fällt für ein Gerät dieser Größe ungewöhnlich umfangreich aus. Ein Thunderbolt-4-fähiger USB4-Port mit DisplayPort 2.1, ein weiterer USB-C 3.2 Gen2-Anschluss mit DisplayPort 1.4a, zwei USB-A 3.1 Gen1-Ports, ein USB-A 2.0-Port sowie HDMI 2.1 mit 32 Gbit/s stehen zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch Gigabit-LAN, Wi-Fi 6E, einen 2-in-1-Audioanschluss sowie einen SD-Express-fähigen Kartenleser im Vollformat.

Die Basiskonfiguration des XMG EVO 14 (E25) beinhaltet den AMD Ryzen AI 7 350, 16 GB DDR5-RAM, eine 500-GB-SSD und das hochauflösende 1800p-Display. Der Einstiegspreis beträgt 1.049 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Gegen Aufpreis sind Konfigurationen mit Ryzen AI 9 365 oder HX 370 erhältlich. Die Ausführungen mit Ryzen AI 7 350 und HX 370 sind sofort verfügbar, die Variante mit Ryzen AI 9 365 folgt Ende Juli.