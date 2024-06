Werbung

Heute ist der offizielle Marktstart der ersten Notebooks mit Qualcomm Snapdragon X Elite und Plus. Schaut man in den Preisvergleich, so finden sich hier bereits fast drei Dutzend unterschiedliche Konfigurationen verschiedener Hersteller, von denen einige auch bereits lieferbar sind. Preislich beginnt es bei 1.199 Euro, nach oben hin bildet mit einem gut ausgestatteten Microsoft Surface Laptop 7 für 2.499 Euro den Abschluss.

Aber wo sind die Tests zu den entsprechenden Notebooks dürftet ihr euch fragen. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass Qualcomm und Microsoft seit Monaten kräftig auf die Marketing-Trommel schlagen, ist dies umso verwunderlicher. Aber der Grund ist ganz einfach und es deutete sich schon vor ein paar Tagen an: Recall ist zum Start nicht verfügbar und fraglich war auch, ob sämtliche Copilot+-Funktionen auch wie versprochen lokal ausgeführt werden können.

Microsoft hat den Notebook-Herstellern demnach nahegelegt, dass diese ihre Testgeräte erst ab dem 18. Juni zur Verfügung stellen sollten. Dies schließt auch die eigenen Surface-Notebooks mit ein. Nun sind wir es inzwischen gewöhnt, dass Tests einen Tag vor Verkaufsstart erscheinen, aber zumindest hat der potentielle Käufer dann noch diesen einen Tag eine gut informierte Entscheidung zu fällen. Bei den Notebooks mit Snapdragon X Elite und Plus ist dies nun nicht der Fall, wobei natürlich darüber diskutiert werden darf, ob man zum Verkaufsstart auch unbedingt zuschlagen muss oder ob es sich nicht doch lohnt, noch ein paar Tage zu warten.

Ein paar Tests gibt es aber dennoch, zum Beispiel bei den Kollegen von Notebookcheck oder Computerbase und auch Dave2D hat ein Video dazu. Dabei sind die Tests zumindest zur CPU-Leistung, der Akkulaufzeit und der Verarbeitung der Geräte äußerst positiv. Einzig die GPU-Leistung scheint aufgrund fehlender Optimierung des Treibers noch hinterherzuhinken. In den kommenden Tagen werden wir aber sicherlich noch mehr Tests sehen und auch wir werden hoffentlich eines der Geräte in die Finger bekommen.

Neben den groben technischen Daten der einzelnen Modelle des Snapdragon X Elite und Plus kennen wir bereits einige Details zur NPU und auch auf die CPU- und GPU-Architektur haben wir bereits einen ausführlichen Blick geworfen.