HP ist bestrebt, sein Gaming-Portfolio weiter auszubauen. Im Zuge dieser Ambitionen stellt der Herstelle mit dem OMEN 17 ein neues Gaming-Notebook vor.

Das 17,3 Zoll (43,9 cm) große Notebook wird seitens HP in verschiedenen Ausführungen angeboten. So startet die Auflösung des Displays bei Full-HD. Dazu besteht aber auch die Option auf eine QHD-Auflösung mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten. Das FullHD-Display bietet zudem eine Bildwiederholfrequenz von 48-144 Hz VRR an, während das QHD-Display bis 240 Hz ermöglicht. Auch die Reaktionszeit ist bei der höheren Auflösung mit 3 ms schneller als bei der FullHD-Variante (7 ms). In Sachen Helligkeit und Farbraumabdeckung gibt es keine Unterschiede.

Im Inneren findet sich je nach Variante ein AMD Ryzen 5 8645HS, ein Ryzen 7 8845HS oder ein Ryzen 9 8945HS. Begleitet wird dieser von 16 bzw. 32 GB DDR5-5600 MHz RAM. Je nach Modell verfügt das Gerät dazu dann noch über zwei gleiche 512 GB PCIe-Gen4-NVMe-M.2-SSDs oder über ein 1-TB-Modell mit sekundärer 512 GB M.2-SSD. Ebenfalls von der Ausstattung abhängig ist, ob in dem OMEN 17 eine NVIDIA GeForce RTX 4050, 4060 oder 4070 Laptop GPU arbeitet.

Für die Kühlung des Notebooks soll das OMEN Tempest Cooling verantwortlich sein. Dieses besteht aus einer dreiseitigen Belüftung mit zwei 12-V-Lüftern. Daneben lässt sich die RGB-Tastaturbeleuchtung über das Light Studio des OMEN Gaming Hub personalisieren.

Das HP OMEN 17 ist zudem das erste OMEN-Gaming-Notebook, das mit der neuen Copilot-Taste ausgestattet ist. Die Nutzer sollen dabei von der KI-gesteuerten OMEN-Kamera und dem Voice Enhancer profitieren. Audio von HyperX soll für ein klares und abgestimmtes Klangerlebnis sorgen. Das OMEN 17 verfügt außerdem noch über einen USB Type-C 10Gbps Anschluss sowie über drei weitere USB Type-A Anschlüsse (zwei mit 10Gbps, einer mit 5Gbps), einen RJ-45-Port und HDMI 2.1.

Das OMEN 17 Gaming Laptop wird voraussichtlich ab Mai zu einem Startpreis von 1.199 Euro erhältlich sein.