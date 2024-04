Werbung

In diesem Jahr plant Qualcomm mit dem Snapdragon X Elite einen Großangriff am Notebook-Markt und will nicht nur zu Intel und AMD eine Alternative bieten. Die bisher von Qualcomm veröffentlichten Benchmarks sind vielversprechend. Das, was an frühen Benchmarks anderweitig aufgetaucht ist, konnte die Erwartungen noch nicht erfüllen. Eine erste Einschätzung der GPU-Leistung gibt es ebenfalls bereits.

Zwölf High-Performance-Kerne wird der Snapdragon X Elite bieten. In welcher Form Qualcomm andere Konfigurationen anbieten wird, ist bisher nicht bekannt. Eine offizielle Modellliste gibt es noch nicht.

Nun sind erste Bilder (oder Renderings) eines Notebooks mit Snapdragon X Elite aufgetaucht (via @WalkingCat), die nicht das Referenz-Notebook von Qualcomm zeigen.

Dabei soll es sich um ein Yoga Slim 7 2024 in der Snapdragon Edition handeln. Das Notebook soll über ein Display mit einer Bildschirmdiagonalen von 14,5 Zoll verfügen und entsprechend groß ist natürlich auch das restliche Gehäuse. Aufgrund des flachen Gehäuses ist davon auszugehen, dass der Prozessor passiv gekühlt wird.

Auf der linken Seite sind zwei Typ-C-Anschlüsse zu erkennen, auf der rechten ein weiterer. Hier scheint sich obendrein der Ein/Ausschalter zu befinden – nebst 3,5 mm Klinke. Neben der Copilot-Taste auffälligstes Merkmal sind der erhöhte Aufbau und eine Verdickung des Display-Deckels, dort wo sich die Webcam befindet.

Weitere technischen Details zum Yoga Slim 7 2024 Snapdragon Edition stehen noch aus. Ab wann die Notebooks mit Snapdragon X Elite offiziell vorgestellt und in den Handel kommen werden, ist nicht bekannt. Bisher wird davon ausgegangen, dass die ersten Geräte ab Sommer verfügbar sind.