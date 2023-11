Werbung

Medion führt Ende November zwei neue Laptop-Modelle, den AKOYA E15423 und den AKOYA S17405 in den ALDI Onlineshop ein. Die beiden Neuzugänge wollen eine Kombination aus Leistung, Stil und Funktionalität sein.

Der Medion AKOYA E15423 ist dabei mit einem Intel Core i5-1155G7 und einer Intel Iris Xe Graphics ausgestattet. Der Prozessor der 11. Intel Generation soll ausreichend Leistung für viele Anwendungsbereiche bieten, von Office-Aufgaben über Online-Surfen bis hin zu Streaming. Das Intel Wi-Fi-Modul will zur Leistungsfähigkeit es Gerätes beitragen und soll den AKOYA E15423 in Kombination mit der integrierten HD Webcam und dem Mikrofon zu einem prädestinierten Kandidaten für das Home-Office machen. Das 15,6-Zoll FHD Display mit IPS-Technologie soll dabei für eine gute Bildqualität sorgen. Durch den Privacy Mode-Switch an dem Gerät kann zusätzlich die Privatsphäre geschützt werden.

Eine 1 TB SSD will in Kombination mit dem 8 GB LPDDR4X Arbeitsspeicher für schnelle Systemreaktionen und ausreichend Speicherkapazität sorgen. Der in dem Laptop installierte 3-Zellen-Akku wird dabei mit 55 Wh angegeben. Mit einem vorinstallierten Windows 11 Home ist Gerät zudem bereits bei der Auslieferung auf dem neuesten Stand. Zusätzlich erhalten Käufer noch drei Monate den Xbox Game Pass Ultimate gratis mit dazu.

Der Medion AKOYA S17405 wird von einem Intel Core i7-1165G7 und seinerseits einer Intel Iris Xe Grafik angetrieben. Das 17,3-Zoll Full HD Display im schmalen Displayrahmen-Design soll diesen Neuzugang besonders transportabel und stilvoll machen. Durch die Backlit-Tastatur soll das Gerät auch widerigen Lichtverhältnissen genutzt werden können. Mit der 1 TB PCIe SSD und 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher bietet der Laptop ebenfalls ausreichend Speicherkapazität an. Auch der Medion AKOYA S17405 bietet einen 3-Zellen-Akku, allerdings ist dieser mit 42 Wh in seiner Kapazität etwas schmaler bemessen. Unterstützt wird dieser allerdings durch eine Schnellladefunktion.

Wie der AKOYA E15423 kann auch der AKOYA S17405 mit Hilfe der Intel Wi-Fi, der integrierten HD Webcam und dem Mikrofon ein idealer Kandidat für die Arbeit zu Hause sein. Die Hardware findet sich in einem Aluminium-Gehäuse mir insgesamt 19,9 Millimetern Dicke wieder. Ebenso wie beim AKOYA E15423 erhalten die Käufer drei Monate den Xbox Game Pass Ultimate gratis dazu.

Der AKOYA E15423 startet zum Preis von 479 Euro und der AKOYA S17405 zum Preis von 779 Euro. Ab dem 23. November sind beide Modelle dann im ALDI Onlineshop und der AKOYA E15423 zusätzlich in den ALDI Filialen erhältlich.