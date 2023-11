Werbung

ASUS hat bekannt gegeben, dass das neue Chromebook Plus CX34 ab sofort verfügbar ist. Das kompakte Gerät will sich mit seiner Hardwareausstattung als ideale Balance aus Business- und Freizeit-Notebook verstehen.

Das Chromebook Plus CX34 (CX3402CBA) ist mit einem Gewicht von 1,44 kg und seinem 14 Zoll großen Display zumindest leicht und klein genug, um diesem Anspruch gerecht werden zu können. Das Notebook bietet zudem mit seinem 180°-Lay-Flat-Scharnier und optionalem Touchscreen zusätzliche Flexibilität für verschiedenste Projekte an. Die Ausstattung mit WiFi 6 und einem bis zu Intel Core i7-1255U mit 1,2 GHz will eine gleichbleibend hohe Arbeitsqualität gewährleisten. Der Arbeitsspeicher ist fest verbaut und orientiert sich an der entsprechenden Gerätekonfiguration.

Die Akkulaufzeit des Chromebook Plus CX34 wird seitens ASUS mit bis zu zehn Stunden angegeben. Damit könnte das Gerät theoretisch von morgens bis abends ohne zusätzliche Aufladung durchhalten. Das 14 Zoll große IPS-NanoEdge-Display setzt auf eine FullHD-Auflösung mit 1.920 x 1.080 Pixeln. Angetrieben wird dies von der im Intel-Prozessor implementierten Intel UHD Graphics. Diese Kombination will nicht nur für scharfe Bilder für produktives Arbeiten sorgen, sondern auch das abendliche Streaming versüßen.

Das Chromebook Plus CX34 legt einen weiteren Schwerpunkt auf seine Robustheit. Diese orientiert sich laut Hersteller am US-Militärstandard. Mit dem ASUS Antimicrobial Guard soll das Notebook auch unterwegs stets gut geschützt sein. Damit das Chromebook Plus CX34 in allen Lebenslagen kinderleicht zu bedienen ist, soll das Gerät zusätzlich KI-basierte Apps unterstützen und ist mit einem 5,7 Zoll großen Touchpad ausgestattet. Als Betriebssystem kommt Chrome OS auf dem Gerät zum Einsatz.

Das ASUS Chromebook Plus CX34 (CX3402CBA) ist ab sofort ab 449 Euro in Deutschland verfügbar.