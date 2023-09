Werbung

ASUS hat bekannt gegeben, dass die neuen ExpertBook-Modelle B9 (B9403CVA), B5 (B5402C/B5602C) und B1 (B1402/B1502) ab sofort in Deutschland verfügbar sind.

Das ExpertBook B9403 OLED verfügt über ein Gehäuse aus einer bis zu 70 % recycelten Magnesium-Lithium-Legierung, welche extrem robust sein will. Das Material erlaubt dazu ein geringes Gesamtgewicht von 990 g. Die Akkulaufzeit des B9403 wird seitens ASUS mit 11 Stunden angegeben. Das 14 Zoll OLED 2,8K NanoEdge-Display im 16:10 Format verfügt laut Hersteller über eine 90-Hz-Wiederholrate, 0,2-ms-Reaktionszeit, 600-Nits-Spitzenhelligkeit sowie ein 90-Prozent-Screen-to-Body Verhältnis. Das Leistungsspektrum wird durch einen bis zu Intel Core i7-1365U Prozessor und einer integrierten Intel Iris Xe als Prozessorgrafik ergänzt.

Das ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) ist ab sofort ab 2.499 Euro in Deutschland verfügbar.

Ebenfalls durch Flexibilität und ein leichtes Design auffallen möchte das ExpertBook B5 in 14 (B5402C) und 16 (B5602C) Zoll. Hinzu kommen bei den Notebooks besondere Sicherheitsfeatures, sodass auch sensible Daten jederzeit geschützt sein sollen. Ein Intel Core i7 der 13. Generation und bis zu 40 GB an Arbeitsspeicher möchten optimale Arbeitsbedingungen gewährleisten. Darüber hinaus verfügen die Modelle über einen Akku, der bis zu 13 (B5402C) und 14 (B5602C) Stunden durchhalten soll. Das entspiegelte IPS-Level Display des ExpertBook B5 mit Full-HD-Auflösung soll bis zu 400 Nits Helligkeit (B5402) zur Verfügung stellen können. Das ExpertBook B5602C ist optional mit einer integrierten Intel-Arc-Grafikkarte erhältlich.

Das ExpertBook B5402C ist ab sofort ab 1.349 Euro in Deutschland verfügbar. Das ExpertBook B5602C ebenso und startet bei 1.339 Euro.

Das ASUS ExpertBook B1 soll das Kraftpaket der Serie darstellen. Es möchte sich durch seine hohe Leistung, Langlebigkeit, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und hohe Flexibilität durch sein schlankes Gehäuse sowie sein leichtes Gewicht von 1.400 g auszeichnen. Hinzu kommen eine Vielzahl an I/O-Ports, WiFi 6 und eine AI Noise-Cancelling-Technologie. Ausgestattet wird das Notebook mit einem Intel Core Prozessor der 13. Generation und bis zu 48 GB RAM. Das entspiegelte 14 bzw. 15 Zoll große Full-HD-NanoEdge-Display kommt, anders als die anderen Modellen, lediglich auf angegebene 250 Nits.

Das ExpertBook B1402 ist ab sofort ab 999 Euro in Deutschland verfügbar. Das ExpertBook B1502 seinerseits ab 859 Euro.