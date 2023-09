Microsoft Surface Laptop Go 3 und Go 4

Werbung

Der Surface Laptop Studio 2 ist zwar die auffälligste Hardware-Neuheit des heutigen Microsoft-Events, es gibt aber auch neue Einsteigermodelle: Das Kompakt-Notebook Surface Laptop Go 3 und das Surface Go 4 for Business als handliches 2-in-1-Surface.

Surface Laptop Go 3: Microsofts Kompakt-Notebook

Mit der Surface Laptop Go-Reihe bietet Microsoft kompaktere und günstigere Alternativen zu den regulären Surface Laptop-Modellen an. Der Surface Laptop Go 3 ist weiterhin ein kleines 12,4-Zoll-Notebook. Dabei hat der Touchscreen wie auch bei anderen Surface-Modellen das 3:2-Format. Er muss allerdings weiterhin mit mageren 1.536 x 1.024 Pixeln auskommen. Beim Prozessor wechselt Microsoft auf einen Intel Core i5-1235U und nicht auf ein Modell der aktuellen 13. Intel Core-Generation. Es können 8 oder 16 GB Arbeitsspeicher konfiguriert werden. Die SSD kommt auf eine Kapazität von 256 GB. Der Surface Laptop Go 3 wiegt leichte 1,13 kg und kommt in vier Farben auf den Markt: Platinum, Sage, Sandstone und Ice Blue.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

An der Anschlussbestückung ändert sich gegenüber dem Vorgänger nichts. Es können einmal USB-A, einmal USB-C, eine Kopfhörerbuchse und der Surface-Connector genutzt werden. Drahtlose Konnektivität wird mit WiFi 6 und Bluetooth 5.1 abgedeckt. Die Lautsprecher unterstützen Dolby Audio. Bei der Webcam belässt Microsoft es bei einem 720p-Vertreter. Der integrierte Akku soll eine Laufzeit von bis zu 15 Stunden ermöglichen.

Der Startpreis liegt in den USA bei 799 US-Dollar. Wenn Euro-Preise bekannt werden, werden wir die News noch aktualisieren.

Surface Go 4 for Business: Kleines 2-in-1-Surface bleibt Privatkunden verwehrt.

Mit dem Surface Go 4 for Business bringt Microsoft zudem ein neues Mini-2-in-1-Surface auf den Markt. Allerdings nicht auf den Endkundenmarkt - es ist nur für den Businessbereich gedacht. Gegenüber dem Surface Go 3 gibt es aber ohnehin nur kleinere Veränderungen. So wird ein etwas schnellerer Intel N200 mit vier Kernen verbaut und die 4 GB-RAM-Option fällt weg. Damit gibt es das Surface Go 4 for Business ausschließlich mit 8 GB LPDDR5-RAM. Beim internen Speicher lässt Microsoft die Wahl zwischen 64, 128 und 256 GB.

Das Surface Go 4 for Business hat weiterhin ein 10,5-Zoll-Display mit 1.920 x 1.280 Pixeln. Der Aufbau des Tablets soll aber so überarbeitet worden sein, dass es einfacher zu reparieren ist. An Anschlüssen stehen einmal USB-C und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse zur Verfügung. Zudem gibt es wie bislang einen microSD-Speicherkartenleser.