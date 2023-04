Werbung

ASUS bringt eine ganze Reihe neuer Notebooks in Stellung, die zumindest teilweise bereits auf der CES vorgestellt wurde und die nun in Kürze auf dem deutschen Markt erscheinen werden. Den Anfang macht das neue ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304). Mit 1 cm an Dicke soll es das dünnste 13,3 Zoll Notebook der Welt sein und kommt deshalb auch nur auf ein Gesamtgewicht von 1 kg daher.

Trotz seines schlanken Profils soll dennoch mit einem Intel Core i7 Prozessoren der 13. Generation in der Maximalkonfiguration ausgestattet sein. Dazu gesellen sich bis zu 32 GB LPDDR5 an Arbeitsspeicher und eine bis zu 1 TB fassende PCIe 4.0 x4 SSD. Das ASUS Lumina OLED-Display im 16:10-Format mit 2,8K Auflösung soll zudem für eine realitätsgetreue Darstellung sorgen. Das S 13 wird laut ASUS aus recycelten Metallen und Kunststoffen hergestellt werden und soll damit das umweltfreundlichste Zenbook im ASUS-Sortiment darstellen.

Das nur etwas größere ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504) kommt ebenfalls mit einem geringen Gewicht von 1,4 kg daher. In dem 14,9 mm dünnen Vollmetall-Gehäuse sollen maximal ein AMD Ryzen 7 7735U Prozessor und 32 GB an Arbeitsspeicher Platz finden können. Ebenso eine bis zu 1 TB PCIe 4.0 SSD. Damit will das Zenbook 15 OLED eine ansprechende Lösung für produktives und kreatives Arbeiten für unterwegs sein. Das 15,6 Zoll große Notebook verfügt über ein 2,8K OLED NanoEdge Display im 16:9 Format, welches sowohl Pantone validiert als auch VESA DisplayHDR True Black 500 zertifiziert sein soll. Damit soll es eine akkurate Farbwiedergabe und ein dunkles Schwarz garantieren können.

Das Vivobook S 15 OLED (K5504) und S 14 OLED (K5404) sollen in Konfigurationen mit einem Intel Core i9-13900H und einer Arc A350M als Maximalausstattung verfügbar sein. Das S 15 kommt in 15 Zoll, das S 14 in 14 Zoll. Beide Notebooks werden mit einem hochauflösenden 2,8K OLED-Display ausgestattet, welches mit 120 Hz, 0,2 ms Reaktionszeit und 600 (S 15) bzw. 550 Nits (S 14) Spitzenhelligkeit versehen sein soll.

Alle Notebooks werden in Kürze in Deutschland verfügbar sein. Details zu Preisen und erhältlichen Modellvarianten folgen noch.