Gerüchten zufolge bereitet Microsoft zwei neue Surface-Geräte für die Markteinführung noch in diesem Jahr vor. Dabei soll es sich um ein Surface Go 4 auf ARM-Basis und um ein Surface Pro mit einem 11-Zoll-Display handeln.

Denen aus Insider-Quellen stammenden Informationen folgend, soll das Surface Go 4 den Codenamen Tanta tragen und mit einem Snapdragon 7c SoC im Einsteigermodell ausgeliefert werden. Dabei soll das Gerät eine ähnliche Leistung wie das aktuelle Surface Go bieten können, jedoch mit einer besseren Energieeffizienz für eine längere Akkulaufzeit. Daneben sollen am Surface Go 4 auch einige kleinere Designänderungen realisiert werden. Es soll aber immer noch ähnlich groß sein wie die bisherigen Modelle. Der Einsatz des neue Chips könnte es Microsoft zudem ermöglichen, zum ersten Mal ein Surface Go auch mit 5G auszuliefern. Außerdem wird erwartet, dass auch eine Intel-Variante verfügbar sein wird.

Neben den Gerüchten zu einem Surface Go 4 mit ARM, gibt es auch solche, dass Microsoft ein neues Surface Pro in zwei Größen plant, ähnlich der Praxis die Apple mit dem iPad Pro vollzieht. So soll neben dem typischen 13-Zoll-Surface Pro auch ein neues 11-Zoll-Surface Pro entstehen. Das 11-Zoll-Surface Pro soll den Gerüchten zufolge den Codenamen Luxor tragen. Es wird wohl in Form und Größe dem Surface Go ähneln, wenn auch mit schlankeren Rändern. Dabei wird es leistungsfähiger sein und über ein besseres 120-Hz-Display verfügen als die preisgünstigere Surface-Go-Reihe.

Daneben wurde Windows 11 kürzlich mit einem neuen Tablet-Modus ausgestattet, der auf Geräten mit kleineren Bildschirmen besser funktionieren soll. Die Taskleiste wird minimiert, wenn eine App geöffnet ist. Auf Geräten mit 11-Zoll-Bildschirmen oder weniger werden Apps so automatisch im Vollbildmodus geöffnet, um das Tablet-Erlebnis des eines iPads oder Android-Tablets zu imitieren. Der Trend für Optimierungen für Tablets soll sich in Windows 11 zudem verstärken.

Ein genauer Zeitplan für das neue Surface Go und das Surface Pro steht noch nicht fest. Es gilt aber als unwahrscheinlich, dass sie vor diesem Herbst ausgeliefert werden.