Nach einem großen Schwung an Neuvorstellungen zur CES Anfang Januar gibt ASUS nun bekannt, dass das Vivobook S 16 Flip ab sofort verfügbar ist. Das neue ASUS Vivbook S 16 Flip will einen leistungsstarken Prozessor mit einem 360°-Flip-Design kombinieren. Wahlweise stehen dem Notebook daher entweder ein AMD Ryzen 7 7730U oder ein Ryzen 5 7530U zur Seite. Besonders ist, dass das Vivbook S 16 Flip auch in einer Variante mit einem OLED-Display angeboten wird.

Die OLED-Variante des Vivbook wartet mit einem hochauflösenden, 3,2K (3.200 × 2.000 Pixel) Display mit 120 Hz auf. Die Reaktionszeit beträgt laut ASUS 0,2 ms und der Hersteller verspricht eine Abdeckung des DCI-P3 Farbraums von 100 %. Weiterhin soll das Display des Vivobook S 16 Flip OLED über 550 Nits Spitzenhelligkeit verfügen, in der Full-HD-Variante immerhin über 300 Nits. Beide Ausführungen punkten aber mit einem 85 % Screen-to-Body Verhältnis im 16:10 Format.

Neben dem AMD Ryzen Prozessor finden sich je nach Variante bis zu 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher an Board, 8 GB direkt auf der Platine und weitere 8 GB als DDR4 SO-DIMM. Besonders schick ist diese Variante an Bestückung natürlich nicht, da zu den fest verlöteten 8 GB kaum mehr als weitere 8 GB hinzugefügt werden können. Dazu gesellt sich eine PCIe-Gen3-M.2-SSD mit bis zu 1 TB Speicherkapazität. Das Vivbook S 16 Flip verbindet sich mittels Wi-Fi 6E und Bluetooth 5 mit der Außenwelt. Je nach Ausführung kommt es mit einem bis zu 50 Wh starken Akku daher. Das 35,52 x 25,24 x 1,96 cm große Notebook soll auf insgesamt 1,9 kg an Gewicht kommen.

Das 360° Flip-Design wurde auf 20.0000 Schließzyklen getestet und soll das Vivobook zum robusten Allrounder machen. Zusätzlich ist das Gerät mit einer Full-HD-WebCam ausgerüstet und verfügt über eine beleuchtete Chiclet Tastatur.

Eine Besonderheit des Vivbook S 16 Flip ist seine Antimicrobial-Guard-Beschichtung. Dies ist eine antibakteriellen Schutzbeschichtung, die das Wachstum von Bakterien innerhalb eines 24-Stunden-Zeitraums um bis zu 99 Prozent reduzieren soll. Ein integrierter Fingerabdrucksensor soll hingegen die eigenen Daten vor potenzieller Kompromittierung schützen.

Das ASUS Vivobook S 16 Flip (TN3604YA) ist ab sofort ab 999 Euro in Deutschland verfügbar, das Modell mit OLED-Display beginnt bei 1.299 Euro.