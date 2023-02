ROG Flow X16 und ROG Flow Z13 in Deutschland verfügbar

Werbung

Zur CES 2023 präsentierte ASUS mit dem ROG Flow X16 ein leichtes Gaming-Notebook, sowie mit dem ROG Flow Z13 ein 13 Zoll Gaming-Detachable. Ab sofort sind die neuen Modelle in Deutschland erhältlich.

Das ROG Flow X16 Notebook verfügt im Tablet-Modus über eine Touch- und Stylus-Unterstützung. Zu diesem Zweck setzt es auf ein 360°-Flip-Design. Das Notebook möchte so Arbeit und Gaming in einem Gerät miteinander verbinden. Daher kann das Flow X16 unter anderem mit einem Intel Core i9-13900H-Prozessor und einer NVIDIA GeForce RTX 40 Laptop-GPU aufwarten. Auswählbar ist das Gerät in einer Ausstattung mit bis zu 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher und einer PCIe 4.0 x4 SSD bis zu 2 TB. Das Pantone-validierte Nebula-HDR-Mini-LED-Display verfügt über eine QHD-Auflösung mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz, sowie einer Reaktionszeit von 3 ms und einem erweiterten Seitenverhältnis von 16:10.

Die Akkulaufzeit wird von ASUS mit bis zu 10 Stunden angegeben. Dazu kommt das Flow X16 noch mit einem HDMI 2.1-Anschluss, USB4 und Thunderbolt 4 via Typ-C daher.

Das ROG Flow Z13 wird von ASUS als weltweit schnellstes Gaming Detachable beworben. Zu diesem Zweck stattet der Hersteller das Gerät auch mit einem Intel Core der 13. Generation aus, auswählbar bis hin zu einem i9-13900H-Prozessor. Zudem bringt ASUS in dem 13-Zoll-Gehäuse auch eine NVIDIA GeForce RTX 40 Laptop-GPU mit unter. Dabei kommt das Flow Z13 auf Dicke von 12 mm und soll nur 1,1 kg auf die Waage bringen.

Das Gerät wird mit 16 GB Arbeitsspeicher ausgestattet und mit einer 1 TB großen SSD. Durch die Verwendung von Flüssigmetall und einer Vapor Chamber verspricht sich ASUS eine adäquate Kühlung des Geräts. Das QHD-Panel beherrscht 165 Hz und soll über eine 100-prozentige DCI-P3-Abdeckung verfügen. Das Gorilla Glass DXC-Touchscreen soll kratzfest sein und das Flow Z13 so besonders robust machen. Dazu verfügt das Gerät über eine abnehmbaren 15 Zoll Full-Size RGB-Tastatur.

Beide Geräte sind ab sofort bei ASUS selbst oder namhaften Versandhändlern verfügbar.