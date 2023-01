Werbung

Der taiwanische Hersteller ASUS hat jetzt das ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604) der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Studiobook ist laut eigenen Aussagen die weltweit erste mobile 3D-OLED-Creator-Workstation. Das neue ProArt Studiobook verfügt über ein 16 Zoll großes 3,2K-3D-OLED-Display mit 120 Hz. Zudem ist die ASUS Spatial Vision Technologie mit an Bord und ermöglicht die Umwandlung von 2D-Inhalten in immersives 3D. Das Ganze passiert in Echtzeit und mit nur einem Tastendruck.

Das OLED-Panel nutzt die adaptive Dimming-Technologie. Dies soll sich positiv auf die Lebensdauer des Displays auswirken. Für Nutzer, die ein konventionelles Display bevorzugen, ist das ProArt Studiobook 16 auch mit einem 2D-OLED-Touchscreen-Panel erhältlich.

Das ASUS ProArt Studiobook 16 3D OLED besitzt ein Mineral-Black-Finish und verfügt über ein stufenförmiges Design mit schlanken Bildschirmrändern. Aufgrund des besagten Designs kann das Notebook-Display flach aufliegen und bietet einen beliebigen Blickwinkel von bis zu 180°.

Bei den Hardwarespezifikationen setzt die weltweit erste mobile 3D-OLED-Creator-Workstation auf einen Intel Core i9-13980HX-Prozessor der 13. Generation sowie auf die NVIDIA GeForce-GTX-40-Series und bis zu 64 GB aufrüstbaren Arbeitsspeicher. Das verbaute haptische Touchpad und die ASUS Dial-Drehsteuerung sind ebenfalls mit an Bord. Über zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 40 Gbit/s lassen sich alle aktuellen Peripheriegeräte anschließen.

Für das 2. Quartal 2023 kündigte ASUS zudem ein ProArt-Studiobook-16-OLED-Modell mit pro-zertifizierter NVIDIA-RTX-Laptop-GPU an. Zu den weiteren Features gehört die ASUS IceCool-Pro-Kühlungstechnologie.

Informationen zur unverbindlichen Preisempfehlung und einem exakten Veröffentlichungstermin gibt es bislang noch nicht.