Wer aktuell auf der Suche nach einem neuen Laptop für Gaming, Content Creation oder anderen Aufgaben ist, der sollte sich aktuell die Winter-Deals von MSI anschauen. Es gibt aktuelle Notebooks aus allen Preis- und Leistungsklassen stark vergünstigt. Egal ob High-End-Gaming-Gerät oder Lifestyle-Notebook, hier wird jeder fündig. Und noch dazu bietet MSI bei allen Geräten einen attraktiven Bonus.

Wenn ein brandneues Notebook den Start in das Jahr 2023 versüßen oder ein neues Gerät noch pünktlich unter dem Weihnachtsbaum liegen soll, dann hat MSI aktuell genau die richtige Aktion am Start: In den Winter-Deals werden viele aktuelle Notebooks stark vergünstigt angeboten. Egal ob High-End-Gamer mit GeForce 3080, schlankes Arbeits-Gerät für die Uni oder doch lieber ein Multimedia-Könner mit großem Display und sattem Soundsystem? MSI hat in allen Kategorien umfangreiche Rabatte eingeräumt.

Extra Geschenk von MSI

Wer sich aktuell für einen MSI-Laptop entscheidet, der profitiert gleicht doppelt, denn bei vielen Modellen bietet MSI einen interessanten Bonus mit dazu. So gibt es beispielsweise - je nach Modell - einen 50-USD-Steam-Gutschein, einen Rucksack oder eine MSI-Lootbox.

High-End-Gaming-Notebooks zu Schnäppchenpreisen

MSI geht in die vollen und bietet gleiche mehrere absolute High-End-Geräte mit starken GeForce-RTX-GPUs in den Winter-Deals an.

Das MSI Pulse GL76 12UGSZOK-682 bietet mit einem Intel Core i9-12900H eine absolute High-End-CPU, die einen Turbo-Takt von bis zu 5 GHz erreicht. Diese wird mit einer GeForce RTX 3070 Ti kombiniert, was schnellste Frameraten garantiert. Die kann das Pulse G76 bestens umsetzen, denn es kommt ein 17,3 Zoll großes FullHD-Display zum Einsatz, das mit sehr schnellen 360 Hz arbeitet. Gerade Fans von rasanten FPS-Games profitieren hier auf der ganzen Linie. Abgerundet wird die High-End-Ausstattung von 32 GB an DDR5-Arbeitsspeicher und einer 1 TB fassenden SSD. Aktuell gibt die Konfiguration stark vergünstigt für 1.999 Euro, während der UVP 2.449 Euro beträgt.

Eine noch stärkere GPU bietet das Vector GP76 12UH-494, das eine GeForce RTX 3080 mit einer TGP von 165 W in die Waagschale wirft. Als CPU kommt bei diesem Modell ein Core i7-12700H zum Einsatz. Höchste Frameraten sind also garantiert, die auch bei diesem Modell von einem extrem schnellen 360-Hz-Display mit FullHD-Auflösung umgesetzt werden. Während das Modell üblicherweise 3.299 Euro kostet, wird es aktuell für 2.499 Euro angeboten.

Auch das brandneue Top-Modell, das Titan GT77 12UGS-011, das von Hardwareluxx mit dem Technik-Award ausgezeichnet wurde, gibt es bei den Winter Deals. Ausgestattet mit einem besonders leistungsstarken Core i7-12800HX, einer GeForce RTX 3070 Ti, 32 GB an RAM und einer 2 TB fassenden SSD bleiben hier keine Wünsche offen. MSIs Gaming-Speerspitze kostet aktuell nicht, wie üblich 4.099 Euro, sondern nur 3.349 Euro

Während es bei den Pulse- und Vector-Modellen jeweils einen 50-USD-Steam-Gutschein dazu gibt, erhalten Käufer der Titan GT77 dank der "Dein Geschenk-Aktion" einen Titan Gaming Backpack.

Die Angebote im Detail

Winter Deal

Preis UVP Sparen Geschenk Spezifikationen

(Prozessor, Grafik, RAM, SSD, Betriebssystem) MSI Katana GF66 12UGS-078 1.499 Euro 2.099 Euro -29 % 50-USD-Steam-Gutschein Intel i7-12700H, NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti,

16 GB, 1 TB, Windows 11 Home MSI Pulse GL76 12UGSZOK-682 1.999 Euro 2.449 Euro -18 % 50-USD-Steam-Gutschein Intel i9-12900H, NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti,

32 GB, 1 TB, Windows 11 Home MSI Vector GP76 12UH-494 2.499 Euro 3.299 Euro -24 % 50-USD-Steam-Gutschein Intel i7-12700H, NVIDIA GeForce RTX 3080,

16 GB, 1 TB, Windows 11 Home MSI Raider GE76 12UGS-493 2.379 Euro 3.199 Euro -26 % Titan Gaming Backpack Intel i7-12700H, NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti,

32 GB, 1 TB, Windows 11 Home MSI Titan GT77 12UGS-011 3.349 Euro 4.099 Euro -19 % Titan Gaming Backpack Intel i7-12800HX, NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti,

32 GB, 2 TB, Windows 11 Home

Gaming- und Multimedia-Schnäppchen

Wer mit dem Budget klar unter 1.000 Euro bleiben will, aber trotzdem einen schnellen Gaming-Laptop sucht, sollte sich den Katana GF76 11UE-454 ansehen. Zum Preis von gerade einmal 899 Euro erhält man in den Winter-Deals ein Gerät mit Core i5-11400H und einer GeForce RTX 3060. Dank 16 GB an RAM und einer 512 GB fassenden SSD müssen auch an dieser Stelle keine Abstriche akzeptiert werden. Das 17,3 Zoll große Display löst mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten, also FullHD auf.

Soll es eine Stufe kleiner sein, empfiehlt sich ein Blick auf das Katana GF66 11UC-093, das ein 15,6 Zoll großes und 144 z schnelles FullHD-Display bietet. Es kommt ebenfalls ein Core i5-11400H zum Einsatz, der in diesem Fall mit einer GeForce RTX 3050 kombiniert wird. Weiterhin gibt es 8 GB an RAM und eine 512 GB fassende SSD. Mit einem Preis von 769 Euro haben wir es auch hier mit einem echten Schnäppchen zu tun.

Dank der "Dein Geschenk-Aktion" gibt es jeweils einen 50-USD-Steam-Gutschein mit dazu.

Die Angebote im Detail

Black Friday

Preis UVP Sparen Geschenk Spezifikationen

(Prozessor, Grafik, RAM, SSD, Betriebssystem) MSI GF63 Thin 11UC-642 749 Euro 1.299 Euro -25 % MSI Loot Box Intel i5-11400H, NVIDIA GeForce RTX 3050,

8 GB, 512 GB, Windows 11 Home MSI Katana GF76 11UE-454 899 Euro 1.249 Euro -28 % 50-USD-Steam-Gutschein Intel i5-11400H, NVIDIA GeForce RTX 3060,

16 GB, 512 GB, Free Dos MSI Katana GF66 11UC-093 769 Euro 1.179 Euro -35 % 50-USD-Steam-Gutschein Intel i5-11400H, NVIDIA GeForce RTX 3050,

8 GB, 512 GB, Free Dos MSI Katana GF66 11UE-810 899 Euro 1.399 Euro -35 % 50-USD-Steam-Gutschein Intel i5-11400H, NVIDIA GeForce RTX 3060,

16 GB, 512 GB, Free Dos MSI Katana GF76 12UE-096 1.199 Euro 1.699 Euro -29 % 50-USD-Steam-Gutschein Intel i5-12700H, NVIDIA GeForce RTX 3060,

16 GB, 512 GB, Windows 11 Home

Schlanke Alltagsbegleiter und Kreativ-Könner

Aber nicht nur Gaming-Geräte werden im Rahmen der MSI Winter-Deals mit dicken Rabatten angeboten.

Für den Business- oder Uni-Einsatz gibt es unter anderem das Modern 15 A11M-1046 zum Schnäppchenpreis von 549 Euro. Das schlanke 15,6-Zoll-Notebook bringt gerade einmal 1,6 kg auf die Waage und ist 16,9 mm dick. Das Gehäuse erfüllt den Militärstandard MIL‑STD‑810G und ist entsprechend äußerst robust. Als Prozessor arbeitet hier ein Intel Core i5-1155G7, der auch seine integrierte Grafik zur Verfügung stellt. Sogar Windows 11 Pro gibt es zu diesem absoluten Schnäppchenpreis.

Für Kreativ-Profis lohnt sich ein Blick auf das MSI Creator Z16 A12UET-033, das mit seiner Studio-Zertifizierung spezielle Treiber für Anwendungen wie Photoshop oder Premiere mitbringt. Ausgestattet wird der 16-Zöller mit einer GeForce RTX 3060 und einem Core i7-12700H. Für große Medienprojekte gibt es 16 GB an schnellem DDR5-RAM und eine 1 TB fassende NVMe-SSD. Aktuell gibt es den Kreativ-Könner für gerade einmal 2.199 Euro, was eine Ersparnis von 23 % bedeutet.

Die Angebote im Detail

Black Friday

Preis UVP Sparen Geschenk Spezifikationen

(Prozessor, Grafik, RAM, SSD, Betriebssystem) MSI Modern 15 A11M-1046 549 Euro 899 Euro -38 % - Intel i5-1155G7, Iris UHD,

8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro MSI Prestige 14 Evo A12M-229 999 Euro 1.299 Euro -23 % - Intel i5-1240P, Iris Xe,

16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro MSI Stealth 15M B12UE-038 1.199 Euro 1.799 Euro -33 % Trooper Backpack Intel i7-1280P, NVIDIA GeForce RTX 3060,

16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro MSI Summit E16 Flip Evo A12MT-033 1.549 Euro 1.949 Euro -21 % 9-in-1 USB-C

Multi-Port Hub Intel i75-1280P, Iris Xe,

16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro MSI Creator Z16 A12UET-033 2.199 Euro 2.849 Euro -23 % 9-in-1 USB-C

Multi-Port Hub Intel i7-12700H, NVIDIA GeForce RTX 3060,

16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro

