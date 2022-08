Das Medion Erazer Major X10 hat die Arc A730M exklusive

Bisher werden in Deutschland nur Notebooks mit Intel Arc A370M angeboten. Mit dem Erazer Major X10 stellt Medion nun aber ein Notebook vor, welches das erste und für eine gewisse Zeit auch das einzige Notebook sein wird, welches eine Arc A730M verbaut hat.

Weitere Ausstattungsmerkmale sind ein Intel Core i7-12700H nebst 32 GB an DDR5-Arbeitsspeicher, so dass neben der GPU auch eine leistungsstarke CPU verbaut ist – so zumindest erhofft man sich dies bei Medion. Dargestellt werden die Pixel auf einem QHD+-Display mit einer Diagonalen von 16 Zoll. Für den Massenspeicher wird es ein breites Angebot an Kapazitäten geben. Details dazu sollen zum Marktstart veröffentlicht werden.

Auf der rechten Seite des Gehäuses gibt es zwei Typ-C-Anschlüsse, die zwar kein Thunderbolt-Logo haben, die aber dennoch zu dieser Schnittstelle kompatibel sein sollen. Auf der linken Seite gibt es zudem noch zweimal USB 3.2 Gen 2 Typ-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Typ-A sowie HDMI 2.0 und RJ45.

Daneben spricht Medion noch von einem XXL-Bodengitter, welches es den beiden Lüftern ermöglichen soll ausreichend Frischluft anzusaugen, die dann an vier Stellen wieder aus dem Gehäuse geblasen wird. Das Notebook misst 35,9 x 3,1 x 26,5 cm und wiegt 2,5 kg.

Das Medion Erazer Major X10 soll ab Anfang September erhältlich sein. Einen Preis konnten wir nicht in Erfahrung bringen. Die Produktseite, auf der man sich auch vormerken lassen kann, ist bereits online.

Medion setzt verstärkt auf Retail-Komponenten

Daneben verkündete Medion auf der gamescom, dass man für die Komplettsysteme vermehrt auf Retail-Komponenten setzen wird. Gegen den Einsatz von OEM-Komponenten spricht eigentlich wenig, dennoch aber will Medion sich durch den Einsatz von Markenkomponenten absetzen. Zudem sollte dies einen positiven Einfluss auf die Reperaturmöglichkeiten haben.

Bei den Mainboards kommt Gigabyte zum Einsatz, bei den Grafikkarten solche von ZOTAC und bei den Netzteilen setzt Medion Erazer auf Seasonic. Bei den AiO-Kühlern ist man derzeit in der Erprobungsphase und will zukünftig solche von Alphacool einsetzen.