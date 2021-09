ExpertBook B5 Flip OLED: ASUS stellt neues Buisness-Notebook vor

Mit dem ExpertBook B5 Flip OLED stellt ASUS ein neues Buisness-Notebook vor, welches ab sofort erhältlich ist. Das Convertible bietet einen 13,3 Zoll großen OLED-Screen, der mit Full-HD auflöst. Zudem wurde das Touch-Display entspiegelt und vom TÜV Rheinland aufgrund seiner geringen Blaulicht-Emissionen als besonders augenschonend zertifiziert. Um Notizen und Zeichnungen auf dem Bildschirm anzufertigen, steht ein Stylus-Pen mit bis zu 4.096 Druckstufen zur Verfügung. Der Monitor verfügt darüber hinaus über eine 100-prozentigen DCI-P3 Farbraumabdeckung und ist PANTONE-validiert.

Im Inneren arbeitet ein Intel Core Prozessor der 11. Generation mitsamt integrierter Iris Xe Grafik. Dieser wird von bis zu 32 GB Arbeitsspeicher sowie bis zu 1 TB PCIe-SSD-Speicher ergänzt. Zudem unterstützt das Notebook die Dual-SSD-RAID-Technologie, welche Geschwindigkeitsvorteile beim Speichern und Lesen von Daten bietet und zudem die Ausfallsicherheit erhöht.

Das Gehäuse soll laut Herstellerangaben besonders handlich und mobil gefertigt sein und dennoch den Militärstandard MIL-STD 810H für besonders belastbare Konstruktionen erfüllen. Der Laptop wiegt rund 1,3 kg und ist 16,9 mm dünn. Der 66 Wh starke Akku soll bis zu 12 Stunden halten und via Schnellladefunktion auch zügig aufgeladen werden können.

Das ExpertBook B5 Flip OLED verfügt des Weiteren über eine Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, welche zudem einen in in das Touchpad integrierten beleuchteten Ziffernblock besitzt. Für eine verbesserte Gesprächsqualität in Videokonferenzen soll die integrierte KI-Geräuschunterdrückung unerwünschte Umgebungsgeräusche herausfiltern. Zum Schutz der Privatsphäre und sensibler Geschäftsdaten verfügt das Notebook zudem über einen integrierten Fingerabdrucksensor und TPM 2.0-Chip sowie eine mechanische Webcam-Abdeckung.

An Anschlüssen bietet der Laptop sowohl zwei Thunderbolt 4 USB-C-Ports als auch einen USB 3.2 Gen 2-Anschluss. Dazu kommt einmal HDMI 2.0b sowie eine micro HDMI-Schnittstelle. Für den Anschluss eines Kopfhörers oder Lautsprechers steht darüber hinaus ein 3,5 mm-Klinkenstecker bereit. Das ExpertBook B5 Flip OLED (B5302F) ist ab sofort ab 1.699 Euro (UVP) verfügbar.