HP Elite Folio: Snapdragon 8cx Gen 2, 5G und 3:2-Display

HP stellt im Zuge der CES 2021 ein neues 2-in-1-Convertible mit ARM-Prozessor vor. Der Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 des HP Elite Folio bietet neben verbesserter Leistung, im Vergleich zum Vorgänger, auch ein X55 5G-Modem für schnelle Datenverbindungen von unterwegs.

Das Display des Elite Folio bietet ein 3:2 Verhältnis und erinnert samt integriertem Stylus an ein Microsoft Surface-Gerät. Die Auflösung liegt bei 1.920 x 1.280 Pixeln, außerdem kommt Gorilla Glass 5 zum Einsatz. Hinzu kommen bis zu 16 GB LPDDR4x-Arbeitsspeicher sowie eine bis zu 512 GB fassende NVMe M.2 SSD. Für drahtlose Verbindungen steht Wi-Fi 6 sowie Bluetooth 5.0 zur Verfügung. Ein Highlight bildet der Akku, dieser soll eine Laufzeit von bis 24,5 Stunden bei lokaler Videowiedergabe ermöglichen. Die Schnellladefunktion soll zudem in nur 90 Minuten bereits 90 % des Akkus aufladen können.

Zusätzlich besitzt das Notebook zwei USB-C- und einen Kopfhöreranschluss. Das Gerät ist etwa 16 Millimeter dick und wiegt rund 1,29 kg. In Zeiten von Home Office darf natürlich die Webcam nicht fehlen. HP setzt bei dem Elite Folio auf eine Infrarot-Webcam, mit der ein schnelles Einloggen per Windows Hello ermöglicht wird. Des weiteren stehen dem Convertible vier Lautsprecher mit Tuning von Bang & Olufsen und mehrere Mikrofone mit Unterstützung für Cortana Far Field Premium zur Verfügung.

Die Auslieferung startet voraussichtlich im Februar 2021. Zu den Preisen hat sich HP indes noch nicht geäußert.