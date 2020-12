MSI GS76 Stealth: Gaming-Laptop mit GeForce RTX 30-Grafikchip und 360 Hz

MSI stellte im Rahmen einer Pressemeldung zur CES 2021 sein kommendes Gaming-Notebook GS76 Stealth vor, welches den CES Innovation-Award in der Kategorie Gaming gewonnen hat. Auch wenn noch nicht viele technische Details bekannt sind, so lassen erste Bilder einige Gemeinsamkeiten mit dem GS66 vermuten, welches bereits in diesem Jahr aktualisiert wurde. So sollen etwa wieder Lautsprecher von Dynaudio mit an Bord sein, an denselben Positionen, wie man sie auch schon bei dem GS66 findet. Des weiteren besitzt das Keyboard einen Nummernblock sowie ein breiteres Touchpad. Ebenfalls Features, die auch schon beim GS66 in 15 Zoll integriert waren.

Im Gegensatz zum kleinen Bruder wird das GS76 aber über ein 17-Zoll-Display mit 360 Hz und bisher unbekannter Auflösung verfügen. Die Seite Videocardz vermutet in Sachen Ausstattung einen neuen Intel Core Comet-Lake-Prozessor sowie eine mobile Version von NVIDIAs neuen Ampere-Grafikkarten. Je nach Ausstattungsvariante könnten Kunden dann die Auswahl haben zwischen einem Modell mit einer GeForce RTX 3060, RTX 3070 oder einer Variante mit RTX 3080.

Noch hat NVIDIA die mobile Versionen seiner Ampere-Serie nicht offiziell vorgestellt. Gerüchten zufolge soll die GeForce RTX 3080 auf einen GA104-Chip mit 6.144 Shader-Einheiten setzen – in Verbindung mit einem 256-Bit-Speicherinterface. Damit würde die mobile Version der GeForce RTX 3080 auf dem Papier eher der Desktop-Version der GeForce RTX 3070 ähneln.

Genauere Informationen werden spätestens zur CES 2021 im Januar verfügbar sein. Dort wird NVIDIA seine mobilen Ampere-Grafikkarten wohl offiziell vorstellen. Dann werden auch genauere Informationen zu dem MSI GS76 Stealth vorliegen.