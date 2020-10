XMG stellt neuen DJ-Laptop mit optimierten Audio-Eigenschaften vor

Mit dem XMG DJ 15 stellt XMG heute ein neues Modell vor, welches laut eigenen Angaben die MacBooks in der Audio-Szene ablösen sollen. Bei dem XMG DJ 15 hat der Nutzer die Wahl zwischen einem silbernen und einem roten Modell. Beide Varianten sind mit einem Intel-Prozessor der 10. Core-Generation ausgestattet. Je nach Einsatzgebiet steht hier namentlich ein Core i5-10210U oder für anspruchsvollere Anwendungen alternativ ein Core i7-10510U zur Auswahl.

Der DJ 15 kommt auf Abmessungen von 360,4 x 244,5 x 19,9 mm (L,B,T). Dazu kommt ein Gewicht von 1,6 kg. Das Gehäuse besteht aus einer Mischung aus Kunststoff und Aluminium. Der Akku umfasst 54,5 Wh, dies soll laut XMG auch zuverlässiges Arbeiten ohne Stromquelle ermöglichen. Das Notebook besitzt ein mattes Full-HD-Display mit einem hellen IPS-Panel. Das Highlight bilden nach XMG die vielfältigen Anschluss-Möglichkeiten, welche zusätzliche Adapter und Hubs weitgehend unnötig machen sollen.

Sie umfassen drei USB-A-Schnittstellen (2x USB 3.1, 1x USB 2.0 für die Kompatibilität zu älteren Peripheriegeräten), ein Kombo-Port für Thunderbolt 3 und USB-C mit DisplayPort- und Power-Delivery-Funktion (bis zu 60 W) sowie ein HDMI- und Mini-DisplayPort-Ausgang. Neben einem SD-Kartenleser verfügt das Notebook zudem über einen Gigabit-Ethernet-Anschluss und auch über getrennte 3,5-mm-Klinkenbuchsen für Headset und Mikrofon. Eine via PCI Express angebundene M.2-SSD mit bis zu 2 TB Speicherkapazität findet Platz in dem Notebook. Der Arbeitsspeicher ist durch zwei SO-DIMM-Slots auf bis zu 32 GB aufrüstbar.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal soll zudem ein "branchenweiter, einzigartiger Support" sein. Dieser werde durch die intensive Zusammenarbeit mit dem DJ/VJ/Live-Act, Showcase-Artist Ray Arkaei ermöglicht. Er soll laut XMG langjährige Beziehungen zu Top-Marken in der Branche besitzen und Hilfestellung bei hochspezifischen Fragestellungen rund um Audio- und Video-Anwendungen unter Windows bieten. Bei Bedarf soll er sogar den individuellen Kunden-Support zum Thema XMG DJ 15 übernehmen.

Arkaei erstellte zudem eine Demo Showcase-Performance mithilfe des DJ 15, was dessen "Leistungsreserven" belegen soll. Das Video findet sich hier. Das XMG DJ 15 und XMG DJ 15 RED sind ab sofort in der Basiskonfiguration, welche einen Intel Core i5-10210U, 16 GB DDR4-2666, eine 1 TB große Samsung SSD 970 EVO Plus im M.2-Format und eine Bloatware-freie Installation von Windows 10 Pro enthält für 1220,40 Euro erhältlich.