Fokus auf Esports: Gigabyte stellt AORUS-15P Gaming-Notebook vor

Gigabyte hat sein neues AORUS-15P-Gaming-Notebook vorgestellt. Es wurde in Zusammenarbeit mit dem international bekannten Team G2 Esports entwickelt und soll daher auf die Bedürfnisse im Esport ausgelegt sein.

Das AORUS 15P ist der neueste Ableger in Gigabytes Pro-Gaming-Serie und verspricht gute Gaming-Performance mit handlichem Design und Mobilität zu kombinieren. Das Modell soll in zwei Varianten, AORUS 15P KB und AORUS 15P WB, auf den Markt kommen. Sie unterscheiden sich lediglich in Sachen Grafikkarte und Netzteil, sonstige Bauteile und auch die Abmessungen sind identisch. Verbaut ist unter unter anderem ein Intel Core i7-10750H und eine NVIDIA GeForce RTX 2070 im Max-Q-Design mit 8 GB VRAM im 15P WB, beziehungsweise einer RTX 2060 mit 6 GB VRAM im AORUS 15P KB. Diese versorgen ein 15,6 " FHD-IPS-Display mit 144 Hz und 72 % NTSC-Farbraumabdeckung.

Des Weiteren stehen je zwei Steckplätze in den Formfaktoren SO-DIMM und M.2 228 zu Verfügung. Diese können maximal 64 GB DDR4-RAM beziehungsweise 2 TB fassende NVMe-SSDs aufnehmen. Die Kühlung übernimmt Gigabyte die eigene Winforce-Infinity-Notebook-Kühltechnologie, bestehend aus 12-V-Doppellüftern, fpnf Heatpipes und mehreren Lüfter-Profilen. Dies soll Gigabyte zu Folge dafür sorgen, dass der Prozessor und die Grafikkarte im 15P ohne Drossel laufen und es somit keine Leistungseinbußen, auch bei aktuellen AAA-Titeln, gibt. Das AORUS 15P verfügt des Weiteren über eine RGB-Tastatur.

Die Anschlüsse bestehen aus 1x Ethernet, 1x HDMI 2.0, 3x USB 3.2 Typ A und 1x USB 3.1 Typ C. Darüber hinaus verfügen die beiden Modelle über einen Mini-DP-1.4-Anschluss sowie einen SD-Kartenleser, einen Kopfhörer- und Mikrofon-Anschluss, einen DC-Eingang und natürlich den Netzteilanschluss. Für die kabellose Kommunikation sind Bluetooth 5.0+ und WLAN an Bord. Für Video-Konfernzen und dergleichen steht eine HD-Kamera über dem Display zur Verfügung.

Der Akku umfasst 94 Wh und soll laut Gigabyte bis zu acht Stunden halten, jedoch ist ungewiss, auf welchem potentiellem Nutzungsverhalten diese Angaben basieren. Die Abmessungen belaufen sich auf 357 x 244 x 23 mm. Zudem bringen beide Varianten etwa 2 kg auf die Waage. Im Gegensatz zu seinem Schwestermodell AORUS 15G besitzt das 15P keinen Thunderbolt-3-Port. Des Weiteren verfügt es im Vergleich dazu über keine mechanische Tastatur. Dies bringt jedoch Vorteile in Bezug auf Größe und Gewicht, so wiegt das AORUS 15P etwa 200 g weniger und ist 2 mm flacher als das AORUS 15G.

Das AORUS 15P kann ab sofort bei notebook.de konfiguriert und bestellt werden. Die Preise starten bei 1599 Euro für das 15P-KB mit RTX 2060 beziehungsweise 1799 Euro für das WB-Modell mit RTX 2070.