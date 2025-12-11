Werbung

Trendnet erweitert sein Portfolio um den 10G-PoE++ Web Smart-Switch TPE-7124SBF, der auf hohe Datenraten, ein leistungsstarkes PoE-Management und eine breite Funktionsausstattung ausgelegt ist. Das Gerät richtet sich an professionelle Umgebungen, in denen zahlreiche stromintensive Endgeräte parallel betrieben werden und gleichzeitig eine stabile Hochgeschwindigkeitsverbindung erforderlich ist. In typischen Einsatzszenarien, etwa auf Campusgeländen oder in Bürokomplexen, sollen damit sowohl WiFi-6E-Access-Points als auch Videoüberwachungssysteme mit hoher Auflösung zuverlässig versorgt werden können.

Der Switch ist in einem 19-Zoll-1U-Metallgehäuse untergebracht und kombiniert acht 10GBASE-T-PoE++-Ports mit vier 10G-SFP+-Slots. Die Gerätearchitektur erreicht eine Switching-Kapazität von 240 Gbit/s und ermöglicht unterschiedliche Verbindungskonzepte. Die Kupferports unterstützen Bandbreiten zwischen 100 Mbit/s und 10 Gbit/s, während die SFP+-Ports Geschwindigkeiten über größere Entfernungen bereitstellen können.

Durch das PoE-Budget von 720 W lassen sich auch leistungshungrige Endgeräte wie moderne Access Points, 4K-Decoder oder digitale Beschilderungen über das Netzwerkkabel betreiben. Jeder der acht PoE++-Ports stellt dazu bis zu 90 W bereit. Funktionen wie Fast PoE und Perpetual PoE sollen die Betriebsbereitschaft erhöhen, indem sie angeschlossene Geräte bereits beim Start mit Strom versorgen oder während Neustarts durchgehend aktiv halten. Der PoE-Alive-Check versucht automatisch, nicht reagierende Geräte neu zu initialisieren.

Die Verwaltung erfolgt über eine webbasierte Oberfläche, die grundlegende und erweiterte Netzwerkfunktionen bündelt. Dazu gehören LACP für Link-Aggregation, VLAN-Funktionen zur Segmentierung, QoS-Mechanismen zur Priorisierung bestimmter Anwendungen und eine Voice-VLAN-Option zur gezielten Behandlung von VoIP-Datenverkehr. Die Bandbreite lässt sich für jeden Port einzeln festlegen, während IGMP- und MLD-Snooping Multicast-Traffic optimieren. Ergänzend unterstützt das Gerät statisches IPv4/IPv6-Routing, um Datenströme direkt auf Switch-Ebene zu steuern.

Für die Netzwerksicherheit stehen verschiedene Zugriffskontrollen bereit. Dazu zählen dynamische ARP-Prüfung, ACL-Regeln, Filtermöglichkeiten für MAC- und Port-Adressen sowie die Authentifizierungsprotokolle 802.1X, TACACS+ und RADIUS. Redundante Topologien werden durch RSTP und MSTP unterstützt, und eine Loopback-Erkennung soll Netzwerkschleifen verhindern. Diagnosefunktionen wie Kabeltests, Port-Mirroring, Verkehrsstatistiken, RMON und SNMP-Traps können die Fehleranalyse und die Integration in Monitoring-Systeme erleichtern.

Der Switch unterstützt Jumbo Frames bis zu 10 KB. Intelligente Lüfter passen sich automatisch an die thermische Last an, um Energieverbrauch und Geräuschpegel zu reduzieren. Ein internes Netzteil sowie das mitgelieferte Montagematerial wollen den Einbau in standardisierte Rack-Umgebungen vereinfachen.

Der TPE-7124SBF ist ab sofort erhältlich; die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 836,99 Euro inklusive Mehrwertsteuer.