TRENDnet hat mit dem TEG-S50284 einen neuen 28-Port-Multi-Gigabit-Switch vorgestellt, der auf den professionellen Einsatz ausgelegt ist und hohe Datenraten mit flexibler Infrastrukturunterstützung kombiniert. Das Gerät verfügt über 24 RJ-45-Ports, die jeweils Übertragungsraten von bis zu 2,5 Gbit/s ermöglichen und damit auch auf bestehenden Cat5e- oder besseren Kabeln genutzt werden können. Ergänzend stehen vier SFP+-Ports zur Verfügung, die Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s unterstützen und sowohl für Glasfaserverbindungen als auch für den Einsatz von 10G-RJ45-Modulen geeignet sind. Damit lässt sich der Switch gleichermaßen für schnelle lokale Verbindungen wie auch für leistungsfähige Backbone-Strecken einsetzen.

Die interne Architektur des Geräts bietet eine Schaltkapazität von 200 Gbit/s, sodass auch bei hohem Datenaufkommen keine Engpässe entstehen sollen. Zusätzlich werden Jumbo Frames mit bis zu 12 KB unterstützt, was insbesondere bei rechen- oder datenintensiven Anwendungen die Übertragungseffizienz steigern kann.

Das Design des TEG-S50284 ist auf den professionellen Rack-Einsatz zugeschnitten. Das Gerät ist in einem Metallgehäuse untergebracht und besitzt ein flaches 1U-Format, das sich problemlos in 19-Zoll-Racks integrieren lassen kann. Alternativ ist auch eine Wandmontage möglich, da die entsprechenden Halterungen im Lieferumfang enthalten sind. Für die Kühlung sorgen intelligente Lüfter, die ihre Drehzahl automatisch an die Auslastung anpassen, um den Energieverbrauch zu reduzieren und gleichzeitig eine zuverlässige Wärmeabfuhr sicherzustellen.

Mit seiner Ausstattung will sich der Switch nahtlos in bestehende Netzwerke einfügen lassen und zugleich die Bandbreitenreserven bieten, die für moderne Anwendungen erforderlich sind. Er kann sich dabei sowohl für datenintensive Szenarien als auch für den Aufbau stabiler Langstrecken-Verbindungen eignen und will damit eine zukunftssichere Basis für anspruchsvolle Netzwerkinfrastrukturen darstellen.

Der TRENDnet TEG-S50284 ist ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 497,99 Euro inklusive Mehrwertsteuer.