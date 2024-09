Roamii BE Lite

MSI hat das neue Roamii BE Lite Mesh-System mit WiFi-7-Unterstützung vorgestellt. Das System wurde für eine nahtlose Heimvernetzung mit WiFi-7-fähigen mobilen Geräten und KI-Anwendungen entwickelt und will für ein stabiles und schnelles WLAN sorgen.

Das Roamii BE Lite Mesh-System arbeitet mit Dual-Band WiFi 7 und unterstützt so Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. Fortschrittliche WiFi-7-Funktionen wie 4K-QAM Multi-RU und MLO (Multi-Link Operation) sollen dafür sorgen, dass Nutzer zuhause eine nahtlose und unterbrechungsfreie Internetverbindung genießen können. Ein 2,5-Gbit-Ethernet-Port bietet zudem die Möglichkeit, das System als Mesh-Backhaul-Verbindung zu nutzen.

Das Roamii BE Lite wird über eine spezielle App gesteuert, die auch den Einrichtungsprozess vereinfachen soll. MSI FortiSecu, betrieben von Trend Micro, will daneben jederzeit einen umfangreichen Schutz für alle verbundenen Geräte, wie Smartphones, Laptops und smarte Haushaltsgeräte bieten. Cyber-Bedrohungen wie Datenlecks und Identitätsdiebstahl können durch einen Fernangriff oder durch das Infizieren eines lokalen Geräts mit Malware entstehen. MSI FortiSecu kann automatisch alle Geräteverbindungen scannen und notfalls ein kompromittiertes IoT-Gerät oder ungewöhnlichen Datenverkehr blockieren. Der Nutzer wird dann per Push-Benachrichtigung gewarnt.

Zudem will die Kindersicherungsfunktionen von FortiSecu eine sichere Umgebung für junge Nutzer bieten, die das Internet erkunden. Mit einem flexiblen und einfach zu bedienenden Menü sollen Eltern unangebrachte Inhalte für verschiedene Altersgruppen filtern und sich über die Online-Aktivitäten ihrer Kinder informieren können. Zudem ist es möglich, den Zugang zum Internet zu individuell festgelegten Zeiten freizugeben beziehungsweise zu blockieren.

Das MSI Roamii BE Lite Mesh-System ist ab 9. Oktober verfügbar. Der UVP beträgt 329,- Euro.