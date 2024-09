Werbung

D-Link stellt mit den Modellen DXS-3410-32XY und DXS-3410-32SY seine neue 10G-Layer-3-Stackable-Managed-Switches-Serie vor.

Die DXS-3410-Serie bietet unter anderem Multi-Gigabit-Ethernet- und SFP+/SFP28-Verbindungen, einschließlich 10G-Kupfer-/Glasfaser-Downlink-Ports und 25G-Glasfaser-Uplink-Ports. Das 10G-Kupfermodell will das Netzwerk mit Edge-Switches stärken, während die 10G-Glasfaseroption schnelle und zuverlässige Verbindungen sicherstellen möchte. Aufgrund vielseitiger Optionen will sich die DXS-3410-Serie so für verschiedene Anwendungsszenarien mit hohem Daten- und Bandbreitenbedarf eignen.

Die neue Serie ermöglicht daneben die Kombination mehrerer Switches zu einem physischen Stack mit bis zu neun Einheiten. Die Stacking-Funktionen kann Netzwerkarchitekturen vereinfachen, indem sie mehrere Geräte als eine einzige IP-Adresse behandeln kann und Verbindungen über LACP (Link Aggregation Control Protocol) ermöglicht, um dank Redundanz unterbrechungsfreie Konnektivität gewährleisten zu können. Im Gegensatz zu herkömmlichen Chassis-Switches können stapelbare Switches zudem kostengünstige Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit erlauben.

Die DXS-3410-Serie von D-Link ist daneben auf einfaches Management und hohe Zuverlässigkeit ausgelegt worden. Traffic-Shaping-Funktionen sollen die Bandbreite für kritische Dienste bei hoher Netzwerkauslastung sichern, während L2-Multicast-Unterstützung wachsende IPTV-Anwendungen unterstützen kann. Die G.8032-ERPS-Funktionalität ermöglicht zudem eine Millisekunden-Wiederherstellung. Der Switch unterstützt ebenfalls verschiedene Enterprise Funktionen, wie zum Beispiel QinQ, IEEE-802.1Qbb-Priority-based-Flow-Control (PFC) sowie Zero-Touch-Bereitstellung.

Der DXS-3410-32XY und der DXS-3410-32SY sind ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu folgenden Preisen (UVP inkl. MwSt.) erhältlich: