AVM hat im FRITZ! Labor den Release Candidate für das kommende Glasfaser-Update FRITZ!OS 7.80 veröffentlicht. Damit können Anwender der Modelle FRITZ!Box 5590 Fiber, 5530 Fiber, FRITZ!Box 7590 AX und 7530 AX die neue Version vorab ausprobieren. Der Leistungsumfang der kommenden Version soll damit laut AVM zudem vollständig sein. Dieser hält viel Neuerungen fürs Surfen über Glasfaser bereit. Mit rund 4,2 Millionen aktiven und weiteren 4,0 Millionen aktivierbaren Anschlüssen, stellt Glasfaser die derzeit am stärksten wachsende Breitbandtechnologie in Deutschland dar.

Eine Auflistung aller Neuheiten und Verbesserungen finden sich detailliert bei AVM. Die wichtigsten Funktionen für die FRITZ!Box 5590 Fiber und 5530 Fiber, die direkt am Glasfaseranschluss laufen, sind folgende:

Eine Glasfaserübersicht auf der Benutzeroberfläche. Anwender erhalten alle wichtigen Informationen zum Anschluss, der Geschwindigkeit sowie zu Verbindungstyp und -qualität

Vereinfachte Einrichtung des Internetzugangs bei immer mehr Anbietern wie Deutsche Telekom, 1&1, Vodafone, O2

Der Push Service für "FRITZ!Box-Info" wurde um Detailinformationen zum Glasfaseranschluss erweitert.

Viele Detailverbesserungen für stabile und sichere Verbindungen

Die FRITZ!Box 7590 AX und 7530 AX, die am Glasfasermodem angeschlossen sind, erhalten dazu folgende Neuheiten:

Die Einrichtung bei einem Anschluss an ein Glasfasermodem (ONT) soll deutlich vereinfacht worden sein.

Die Geschwindigkeit zwischen LAN 1/WAN der FRITZ!Box und dem Glasfasermodem wird nun auf der Übersichtsseite angezeigt.

Dazu ebenfalls viele Detailverbesserungen für stabile und sichere Verbindungen

Nebenher bereitet AVM mit diesem Labor die vier FRITZ!Box-Modelle für den neuen Einrichtungsassistenten der MyFRITZ!App vor, der demnächst für iOS und Android angeboten werden soll. Der geplante "Wizard" soll es ermöglichen, eine neue FRITZ!Box am Glasfaser- und DSL-Anschluss schnell und intuitiv per Smartphone oder Tablet in Betrieb nehmen zu können. Während der Ersteinrichtung soll die App den Anwender dazu schrittweise und interaktiv durch die Installation führen. Darüber hinaus gibt die App nützliche Hinweise zu WLAN-Gastzugang, Kindersicherung, Rufsperren und vielem weiteren.