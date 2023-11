Werbung

Das neue FRITZ!Powerline-1240-AX-WLAN-Set von AVM will die Powerline-Technologie mit WiFi 6 verbinden und damit die Reichweite des Heimnetzes nochmals deutlich steigern.

Das Set soll laut Hersteller ideal auf das Mesh der FRITZ!Box abgestimmt sein und will die Daten über die Stromleitung mit bis zu 1.200 MBit/s sowie über WiFi 6 auf 2,4 GHz mit bis zu 600 MBit/s zum Ziel bringen können. Der FRITZ!Powerline 1240 AX soll sich zudem einfach per Tastendruck ins Heimnetz integrieren lassen und so zusammen mit anderen FRITZ!-Produkten ein nahtloses WLAN-Netzwerk aufspannen können.

Der Powerline-Standard basiert auf dem HomePlug-AV2-Standard. Diese Technologie kann alle drei Adern der Stromleitung (Phase, Neutral- und Schutzleiter) zur Datenübertragung nutzen und so das Verteilen der Datenpakete schnell übers heimische Stromnetz ermöglichen. Das soll auch die bereits erwähnten Übertragungsraten sicherstellen. Insgesamt verfügt das Set über vier LAN-Ports, jeweils zwei am FRITZ!Powerline 1210 und am FRITZ!Powerline 1240 AX. Über WLAN auf 2,4 GHz können, auch über den neuesten WLAN-Verschlüsselungsstandard WPA3, Daten an eine Vielzahl von Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Drucker oder Laptops parallel geschickt werden. Räume, die über WLAN oder LAN-Brücke nur schwer oder gar nicht zu erreichen sind, können mit dem Set erfolgreich in das Heimnetzwerk aufgenommen werden.

Das Powerline-Set soll auf beste Leistung bei maximaler Energieeffizienz ausgelegt sein. Die Leistungsaufnahme im häufig vorliegenden Ruhezustand liegt laut Hersteller bei 4,5 W (1240 AX) bzw. 2,4 W (1210). Unter Last soll sich der Leistungsbedarf dabei um nur etwa 3 W erhöhen. Alle FRITZ!Powerline-Produkte erlauben dem Anwender zudem das Monitoring von Heim- und Powerline-Netz über die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche oder ein eigens dafür vorgesehenes Programm (Windows und macOS). Der FRITZ!Powerline 1240 AX besitzt obendrein eine eigene Oberfläche für Einrichtung, Bedienung und Wartung (http://fritz.powerline), die sich mit einem Kennwort schützen lässt.

FRITZ!Powerline 1240 AX ist als Set zusammen mit FRITZ!Powerline 1210 ab sofort im Handel für 169 Euro (UVP) erhältlich.