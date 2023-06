Werbung

Synology hat zwei neue Dual-Controller-Systeme in seinem Angebot an Enterprise-Datenverwaltungslösungen aufgenommen. Das UC3400 ist ein Aktiv/Aktiv-System für geschäftskritische SAN-Speicher, das SA3400D hingegen ein Aktiv/Passiv-System für NAS- und SAN-Anwendungen.

Das UC3400 soll eine für Virtualisierung maßgeschneiderte Lösung darstellen und zuverlässige hochverfügbare Blockspeicher über iSCSI und Fibre Channel bieten können. Die Aktiv/Aktiv-Architektur mit zwei Controllern ermöglicht laut Synology sofortiges Failover. Damit soll das System ideal für Unternehmen geeignet sein, die eine unterbrechungsfreie Lösung für kritische Systeme und Dienste suchen. Darüber hinaus bietet das UC3400 noch erweiterte Datenschutzfunktionen, um auch strenge gesetzliche Vorgaben zu erfüllen. Die Unterstützung selbstverschlüsselnder Laufwerke soll zudem Daten vor Verlust oder Diebstahl schützen. Externe Snapshot Replication können das System zusätzlich vor Malware und physischen Schäden bewahren.

Das SA3400D möchte laut Hersteller Zuverlässigkeit und Effizienz in einem kompakten System vereinen. Die auf Hochverfügbarkeit ausgelegte Aktiv/Passiv-Architektur des SA3400D unterstützt ebenfalls Failover in Minutenschnelle und kann so Unterbrechungen von Diensten minimieren. Das System unterstützt laut Hersteller hybride Speicher-Arrays, die die Geschwindigkeit von SSDs mit der Effizienz von HDDs verbinden sollen.

Mit Synologys Betriebssystem DSM soll sich zudem die Funktionalität des SA3400D mit einer Reihe von Software-Paketen erweitern lassen. Neben Snapshot Replication und Hyper Backup für die Sicherung von Daten und System soll die Synology Active Backup Suite auch eine benutzerfreundliche Lösung zur Verwaltung von Windows-, macOS-, und Linux-Geräten, virtuellen Servern und Cloud-Anwendungen im Unternehmen bieten können.

Auf technischer Seite sind sich das UC3400 und das SA3400D ähnlich. Beide setzen auf einen Intel Xeon D-1541, 8 GB DDR4 ECC UDIMM (erweiterbar bis zu 64 GB), einen 10GbE RJ-45 und zwei 1 GbE RJ-45 LAN-Ports (pro Controller). Das UC3400 unterstützt dazu noch 10/25 GbE Netzwerkkarten sowie 16 Gigabit FC Host Bus Adapter-Karten. Das SA3400D kommt hingegen mit einer ganze Reihe mehr an unterstützen Netzwerkprotokollen daher.

Beide Systeme sind ab sofort verfügbar. Das UC3400 kostet 8.358,90 Euro, das SA3400D 9.348,90 Euro. Beides sind Preise ohne Mehrwertsteuer.