AVM hat für seinen beiden Router, die FRITZ!Box 7530 und die FRITZ!Box 7590, ein Update auf die FRITZ!OS 7.51 Labor Firmware freigegeben. Dabei zieht die FRITZ!Box 7530 auf den Stand von FRITZ!OS 7.51-105726. Die FRITZ!Box 7590 hingegen auf den FRITZ!OS 7.51-105725 Labor-Build. Trotz der unterschiedlichen Versionsnummern sind die Patch-Notes der Firmware aber identisch. Obendrein fallen sie sehr kurz aus und enthalten in erster Linie Detailkorrekturen. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die FRITZ!OS 7.51 Firmware bald ihren finalen Entwicklungsstand erreicht und anschließend offiziell verteilt wird.

Neben Detailkorrekturen bei den Einstellungen, wurde in dem Labor-Build vor ein paar Tagen zusätzlich nochmal die Interoperabilität mit Mobilfunksticks verbessert. Im Bereich WLAN wurde bezüglich der Stabilität nochmals nachgeschärft. Auch dort finden sich Detailkorrekturen bei den Einstellungen von individuellen Namen für die WLAN-Funknetze. Schlussendlich wurden noch kleine Änderungen in den Übersetzungen, im Assistent für den Wechsel auf eine neue FRITZ!Box und in den WLAN-Einstellungen vorgenommen. Der Verdacht, dass die FRITZ!OS 7.51 Firmware bald ihren Laborstatus hinter sich lässt, liegt daher nahe.

Auch wenn vieles für ein baldiges Ausrollen spricht, kann die Software auch schon manuell über die AVM-Website bezogen werden. Inhaltlich tut sich gegenüber dem letzten Funktionsupdate auf FRITZ!OS 7.50 allerdings wenig. Dieses kommt insgesamt mit beträchtlichen Änderungen und Neuerungen daher. So unterstützt die Firmware ab Version 7.50 WireGuard. Über WLAN Mesh wird dynamisches Smart Repeating, für mehr Performance im Heimnetz, angeboten. Neben einer Überarbeitung der Benutzeroberfläche, zogen auch zahlreiche neue Features mit ein. Besonderer Fokus lag dabei auf der Implementierung von Smart-Home-Optionen, etwa um Lichtsequenzen einzustellen oder Routinen und Szenarien festzulegen.