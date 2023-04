Werbung

Gegen Ende des letzten Jahres begann AVM mit der Verteilung seiner neuesten Betriebssystem-Version für seine FRITZ!Box-Geräte. Das neue Betriebssystem wird so schrittweise für aktuelle FRITZ!-Produkte bereitgestellt. Nun erhalten auch Internet-Router mit Glasfaseranschluss das neue FRITZ!OS 7.50.

Verfügbar ist das Update bisher insgesamt für folgende Geräte:

FRITZ!Box 5590, 5530 Fiber

FRITZ!Box 7590 AX, 7590, 7583, 7583 VDSL, 7530, 7520, 7510

FRITZ!Box 6690 Cable, 6660 Cable, 6591 Cable

FRITZ!Repeater 3000, 2400, 1200

Mit dem neuen FRITZ!OS 7.50 ziehen viele neue Funktionen in das Betriebssystem ein. Für Spieler dürfte die Speed-Verteilung interessant sein, die den Internet-Traffic bei Online-Spielen priorisieren soll. Ebenfalls nützlich ist die Fähigkeit mit exFAT formatierten Speichermedien umgehen zu können. Durch Anschluss eines USB-Sticks oder einer Festplatte an die FRITZ!Box lässt sich so aus dieser ein primitiver Netzwerkspeicher erstellen. Weiter lassen sich mit dem Update Szenarien für Smart-Home festlegen, etwa die zeitliche Steuerung eines mit dem Gerät verbundenen Thermostats. AVM nennt zudem die weiteren Highlights des neuen Updates:

FRITZ!OS 7.50 - mit über 150 neuen Features und nützlichen Verbesserungen

WLAN Mesh jetzt mit dynamischem Smart Repeating für mehr Performance im Heimnetz

VPN mit WireGuard-Technologie: einfach, schnell und sicher von überall ins Heimnetz

Mehr Telefonkomfort: Neuer FRITZ!Fon Klingelton "Sprache" und unbekannte Anrufer blockieren

Viele neue, interessante Smart-Home-Optionen: Szenarien, Routinen und Lichtsequenzen

Die Benutzeroberfläche wurde verfeinert und mit umfassender "Hilfe und Info" abgerundet

Zahlreiche neue Funktionen für die MyFRITZ!App und FRITZ!App Smart Home (iOS/Android)

Sollte das Update nicht automatisch angestoßen werden lässt sich dieses manuell initiieren, im Bereich System unter Update der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche. Das Gerät lässt sich im lokalen Netzwerk unter der Adresse http://fritz.box erreichen.