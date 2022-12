Werbung

Der chinesische Hersteller Xiaomi hat jetzt einen neuen 10-Gigabit-Router der Öffentlichkeit vorgestellt. Neben den vier 2,5-Gbit/s-Schnittstellen steht ebenfalls ein 10 Gbit/s Port zur Verfügung. Außerdem ist eine USB-3.0-Schnittstelle vorhanden, mit der sich zum Beispiel ein NAS oder Drucker mit dem Router verbinden lässt. Beim WLAN unterstützen die vier verbauten Antennen die Frequenzbänder 2,4 sowie 5,2 und 5,8 GHz.

Für genügend Leistungs-Ressourcen setzt Xiaomi beim neuen Router auf einen Qualcomm Quad-Core A73-Prozessor mit 2,2 GHz sowie auf 2 GB RAM. Damit es auch an heißen Tagen keine Probleme mit der Hardware gibt, verfügt der Router über eine aktive Kühlung.

Preislich liegt der Xiaomi 10-Gigabit-Router bei rund 200 Euro (1.799 Yuan). Informationen über eine mögliche Veröffentlichung in Deutschland gibt es bislang noch nicht. Lediglich in China ist der Router ab dem 15. Dezember 2022 erhältlich.

Fraglich ist zudem, ob der Xiaomi-Router überhaupt in Deutschland erscheinen wird. Bislang vertreibt Xiaomi keine Netzwerkkomponenten in der Bundesrepublik. Allerdings könnte sich dies in Zukunft ändern.