Mediatek stellt neuen Wi-Fi-7-Standard in einer Demo vor

Wer in der aktuellen Zeit eine möglichst schnelle WLAN-Verbindung nutzen möchte, setzt auf den Wi-Fi-6(E)-Standard, der Datenraten bis 2,4 GBit/s und theoretisch sogar 9,6 GBit/s erlaubt. So ist es nicht überraschend, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis am Horizont eine Weiterentwicklung erscheint. Mediatek hat nun die Demonstration vom neuen Wi-Fi-7-Standard angekündigt, der die Daten in der Theorie bis auf mindestens 30 GBit/s beschleunigen soll.

Von der IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) wird der Wi-Fi-7-Standard unter der Bezeichnung 802.11be geführt und bringt nun 4K-QAM (Quadrature Amplitude Modulation) sowie eine 320-MHz-Kanalbandbreite mit, was die kabellose Netzwerkverbindung in das "Extremely-High-Throughput-Zeitalter (kurz: EHT) mit signifikant erhöhtem Datendurchsatz katapultieren soll. Genau wie mit dem bestehenden Wi-Fi-6E-Standard werden die drei Frequenzbänder 2,4 GHz, 5 GHz sowie 6 GHz dafür in Beschlag genommen. Zusammen mit der verdoppelten Kanalbandbreite und der auf 16 verdoppelten Spatial-Stream-Anzahl der MU-MIMO-Technik soll der Datendurchsatz somit in der Theorie bis mindestens 30 GBit/s reichen, was umgerechnet somit 3,75 GB pro Sekunde bedeuten würde.

Mediatek selbst spricht von einer 2,4-mal größeren Leistung im Vergleich zu Wi-Fi 6, wenn die Anzahl der Antennen unangetastet bleibt. Werden auch diese ergänzt, soll die Differenz gar 4,8-mal so groß ausfallen. Aber auch die Latenz innerhalb des OFDMA-Features (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) soll deutlich verbessert worden sein, die für diverse Anwendungen von großer Bedeutung sind. Ein Beispiel sind gerade Online-Multiplayer-Games.

Da der Wi-Fi-7-Standard (IEEE 802.11be) noch nicht fertiggestellt wurde, dauert es demzufolge noch einige Zeit, bis die ersten kompatiblen Geräte auf dem Markt erscheinen werden. Mediatek selbst spricht davon, dass es erst im kommenden Jahr 2023 losgehen wird. Eventuell wird es noch bis zum Jahr 2024 dauern. Insgesamt hat die kabellose Netzwerkverbindung bereits eine gigantische Entwicklung hinter sich und es ist spannend zu sehen, dass die Reise konsequent fortgesetzt wird. Gerade für die immer präsenter werdende Multimedia-Nutzung von 4K/8K-Medien oder in Bezug auf den Transfer von großen Datenmengen werden die WLAN-Verbindungen immer interessanter.