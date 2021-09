FRITZ!Box 6850 5G ab sofort in Deutschland erhältlich

Bereits im Juni diesen Jahres stellte AVM mit der FRITZ!Box 6850 5G einen All-in-One-Router vor, welcher sowohl 5G-Bänder im Bereich Sub-6-GHz als auch LTE-Advanced Pro für alle gängigen LTE-Bänder unterstützt. Nachdem der Router im Sommer bereits in ersten europäischen Märkten wie Österreich eingeführt wurde, soll das Modell für 5G-Netze nun ab Anfang Oktober auch in Deutschland zum Preis von 569 Euro in den Handel kommen.

Durch die Integration von 5G sollen laut AVM höhere Bandbreiten im Gigabitbereich möglich sein. Zur weiteren Ausstattung des Dualband-Routers gehören zudem eine Anschlussmöglichkeit für die Vernetzung per Funk und Kabel sowie WLAN-Mesh (Dualband WLAN AC + N mit bis zu 1.266 MBit/s). Darüber hinaus können auch vier Gigabit-LAN-Anschlüsse sowie ein USB-Port genutzt werden.

Die Telefonanlage bietet unter anderem auch einen Anschluss für analoge Telefone. Weitere Funktionen umfassen unter anderem eine Rufweiterleitung, einen Anrufbeantworter sowie eine DECT-Basis. Insgesamt lassen sich bis zu sechs Schnurlostelefone mit der FRITZ!Box 6850 5G verwenden. Bekannte Funktionen des FRITZ!OS, wie eine Firewall sowie eine Kindersicherung und der WLAN-Gastzugang sind auch beim neuen Dualband-WLAN-Router vorhanden. Die intelligente Ausrichthilfe der FRITZ!Box 6850 5G soll Anwendern dabei helfen den optimalen Standort und die beste Ausrichtung der Mobilfunkantennen zu ermitteln. Eine Zusammenfassung der Ausstattungsmerkmale gibt es hier.