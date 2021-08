AVM: FRITZ!Box 6490 und 6590 Cable erhalten FRITZ!OS 7.28

AVM hat jetzt für seine FRITZ!Box 6490 und 6590 Cable das FRITZ!OS in der Version 7.28 veröffentlicht. Insbesondere macOS-Anwender, die ihre FRITZ!Box mit einer externen Festplatte verbunden haben, dürften das Update bereits sehnlichst erwarten. Alle Nutzer, die aktuell das Apple-Betriebssystem Big Sur in der Version 11.3 nutzen, waren nicht in der Lage, via SMB eine Verbindung zum Netzlaufwerk herzustellen. Mit der neuen Aktualisierung hat dies nun ein Ende und der Verbindungsaufbau funktioniert wieder ohne Probleme.

Zudem sorgt das Update auf Version 7.28 für eine Verbesserung der Systemstabilität sowie für einige Änderungen bei der Telefonie und dem WLAN. Hierzu zählen unter anderem notwendige Anpassungen aufgrund der sich geänderten Anforderungen zur Authentifizierung bei Google (Google-Telefonbuch und -Kalender). Des Weiteren wurde die Interoperabilität für CardDAV-basierte Online-Telefonbücher erhöht. Eine optimierte Behandlung von Rufumleitungen bei SIP-Trunks, die eine Rufumleitung in der Rufphase unterstützen, ist ebenfalls Bestandteil des neuen Updates.

Beim Thema WLAN gibt es laut Changelog neben einer Verbesserung der Stabilität keine Probleme mehr bei der Nutzung der FRITZ!Box als Mesh-Repeater. Hier konnte es vorkommen, dass Clients am WLAN-Gastzugang keine IP-Adresse erhalten haben.

Das FRITZ!OS 7.28 lässt sich direkt über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box installieren. Unter dem Menüpunkt System findet sich der Eintrag Update. Anschließend reicht ein Klick auf “Neues FRITZ!OS suchen” aus, um den Updateprozess zu starten.

Neben dem FRITZ!OS 7.28 hat AVM außerdem die MyFRITZ!App in der Version 2.17.1 für Android veröffentlicht. Zu den Verbesserungen zählt unter anderem, dass die Komfortfunktionen nun schneller verfügbar sind. Zudem wird jetzt die Dauer der Anrufe unter Ereignisse angegeben. Der Download findet sich hier.

