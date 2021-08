ROG Strix GS-AX5400 WiFi 6-Router

ASUS stellt mit dem neuen ROG Strix GS-AX5400 einen neuen Dual-Band WiFi 6 Gaming-Router vor. Dabei handelt es sich um den ersten Router aus der ROG-Strix-Reihe des Unternehmens. Der ROG STRIX GS-AX5400 soll dabei durch den Einsatz von 160-MHz-Kanälen im Rahmen von WiFi 6 WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 5.400 Mbit/s erreichen. Der WiFi 6 (802.11ax)-Standard verspricht darüber hinaus auch eine vier Mal geringere Latenz, bei gleichzeitig um 80 % erhörter Reichweite und einem deutlich geringeren Energieverbrauch, verglichen mit WiFi 5.

Da es sich um einen Gaming-Router handelt, darf natürlich auch nicht die passende Beleuchtung fehlen. So stattet ASUS das Gerät mit vollständig anpassbaren ASUS-Aura-RGB-Beleuchtungseffekten aus. Wie das genau aussieht, kann man sich in diesem Video anschauen. Eine weitere Besonderheit des Routers stellt die eine spezielle LAN-Schnittstelle dar, welche automatisch allen angeschlossenen Geräten eine erhöhte Priorität zukommen lässt. Spieler können hier also ihre Konsole oder ihren Gaming-PC anschließen und müssen keine zusätzliche Konfiguration vornehmen.

Des weiteren bewirbt ASUS das Netzwerkgerät mit dem unkomplizierten Port-Forwarding für verschiedene NAT-Typen. Demnach sollen Nutzer in nur drei Schritten einen Open-NAT einrichten können, um beispielsweise dem Multiplayer-Game eines Mitspielers beizutreten. Darüber hinaus kann auf Wunsch auch ein moderater- sowie strikter NAT eingerichtet werden.

Der Router bietet auch zusätzliche Funktionen für mobiles Gaming. So lässt sich in der ASUS-Router-App auf dem Smartphone ein "Gaming-Modus" aktivieren, welcher die Geschwindigkeit verbessern sowie die Lags und die Latenz minimieren soll. Inwiefern sich dadurch wirklich die Werte verbessern, bleibt wohl abzuwarten bis erste Tests vorliegen.

Eine weitere Besonderheit stellt die Möglichkeit dar, via VPN-Fusion sowohl ein VPN als auch eine normale Internetverbindung parallel betreiben zu können. Damit kann beispielsweise ein Nutzer des Netzwerkes die volle Geschwindigkeit beim Spielen nutzen, während ein anderer eine VPN-Verbindung verwendet.

Der ROG Strix GS-AX5400-Gaming-Router ist aktuell zu einem Preis von 254,90 Euro im Webshop von ASUS zu bekommen.