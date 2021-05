Telekom präsentiert Speedport Smart 4 und Speed Home WLAN

Die Telekom hat jetzt den neuen Speedport Smart 4 vorgestellt. Der neue Router kann über ein Display gesteuert werden. Das zweizeilige OLED informiert die Nutzer über den Status des Gerätes und soll bei der Einrichtung helfen. Zudem kann man sich via QR-Code mit dem Gast-WLAN-Netz (WiFi 6) verbinden. Ein Speedtest ist ebenfalls mit an Bord. Laut der Telekom sind Geschwindigkeiten von bis zu 6.000 Mbit/s möglich. Der Router ist in der Lage, sich mit bis zu fünf mesh-fähigen Repeatern zu verbinden. Außerdem unterstützt dieser MagentaTV. Mit Hilfe eines USB-Sticks können weitere smarte Geräte mit ZigBee oder dem Homematic-IP-Funkstandard genutzt werden.

Der Speedport Smart 4 ist laut der Telekom sowohl für ADSL- und ADSL 2+ als auch für VDSL-Anschlüsse geeignet. Vectoring, Supervectoring und Glasfaseranschlüsse unterstützt der Router ebenfalls. Für die Nutzung an einem reinen Glasfaseranschluss ist jedoch ein zusätzliches Glasfasermodem nötig. Neben dem Anschluss für ein analoges Telefon steht eine integrierte DECT-CAT-iq-Basisstation zur Verfügung, an der bis zu fünf Speedphones angeschlossen werden können. Neben dem WPA3/WPA 2 Mixed-Mode setzt der Speedport Smart 4 auf die VPN-Lösung von Wireguard.

Außerdem kann der neue Router in Kombination mit dem Mesh-Repeater Speed Home WLAN ein kabelloses Netzwerk aufspannen. Der neue Mesh-Repeater besitzt zwei 2,4-GHz- und vier 5-GHz-Antennen. Die Übertragungsgeschwindigkeit in reinen WiFi-6-Netzen beläuft sich auf bis zu 4.800 MBit/s bei einer Kanalbandbreite von 160 MHz.

Der Speedport Smart 4 wird ab dem 8. Juni 2021 für einmalig 170 Euro oder für knapp 6 Euro monatlich im “Heimnetz Paket Smart” erhältlich sein. Im monatlichen Mietpreis ist die kostenfreie Nutzung von Magenta SmartHome Pro enthalten. Der Speed Home WLAN Mesh-Repeater kann ab dem 1. Juni 2021 für 80 Euro erworben werden. Alternativ lässt sich dieser unter anderem im WLAN-Paket S für knapp 4 Euro mieten.