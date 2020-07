FRITZ!Box: AVM veröffentlicht weitere Labor-Updates

Nachdem der deutsche Hersteller AVM bereits gestern eine neue Laborversion für die FRITZ!Box 6660 Cable veröffentlicht hat, legt das Unternehmen heute mit einer entsprechenden Version für die FRITZ!Box 6590 Cable sowie die FRITZ!Box 6490 nach. Wer aktuell eine Laborversion des AVM-Betriebssystems auf seiner Box betreibt, ist in der Lage, die neueste Aktualisierung über die Benutzeroberfläche abzurufen. Wer die genannte Laborversion ausprobieren möchte, findet hier einen manuellen Download.

Wie auch zuvor in der Laborversion der FRITZ!Box 6660 Cable wurde mit der neuesten Aktualisierung lediglich der Fehler behoben, dass es bei bestimmten Telefonieaccounts möglich war, dass bei der Benutzeroberfläche eine weiße Seite angezeigt wurde. Somit nähert sich AVM nun auch mit großen Schritten dem finalen Release der neuen FRITZ!OS-Version 7.20 auf den Boxen 6590 Cable sowie bei der 6490. Aktuell warten noch die FRITZ!Boxen 7490, 7580, 6591 Cable, 6890 LTE und die FRITZ!Repeater 3000, 1200, 60 sowie 1750E auf ein neues Labor-Update.

Dass AVM zunächst alle Laborversionen aktualisiert und dann den großen Rollout der Version 7.20 vollführen wird, ist eher unwahrscheinlich. Vielmehr ist davon auszugehen, dass der deutsche Hersteller ähnlich wie bei den Laborupdates vorgehen wird und die 7.20 nach und nach ausspielen wird. Allerdings dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis außer den Besitzern der FRITZ!Boxen 7590 und 7530 auch alle anderen in das Vergnügen des FRITZ!OS 7.20 kommen werden.

Besagte Betriebssystemversion bringt unter anderem DNS over TLS mit sich, welches eine verschlüsselte Auflösung von Domainnamen ermöglicht. Auch eine Unterstützung für WPA3 ist mit an Bord. Des Weiteren wurde die Übertragungsgeschwindigkeit von VPN-Verbindungen deutlich verbessert. Die Unterstützung für Online-Telefonbücher von Apple (iCloud), Telekom (Telekom Mail) sowie von CardDAV-Anbietern hält mit dem neuen Update ebenfalls Einzug in das FRITZ!OS.

